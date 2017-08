Okradli groby żołnierzy Armii Krajowej

Policję powiadomiła mieszkanka Opola Lubelskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Złodzieje zdemontowali i ukradli sześć metalowych tablic nagrobnych, dwie zaś uszkodzili powodując straty wartości około 1500 zł. Z ustaleń policjantów wynika, że sprawcy mogą próbować sprzedać tablice w punktach skupu złomu.

Osoby, które posiadają informacje na temat losu tablic lub sprawców kradzieży proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim pod nr tel. (81) 828-82-10 bądź pod numer alarmowy 997. Policja zapewnia anonimowość.

- Apelujemy również do właścicieli i pracowników skupów złomu, aby zwrócili uwagę na to, czy w ostatnim czasie ktoś próbował sprzedać metalowe tablice wyglądem zbliżone do zamieszczonej na zdjęciu. Jest to istotne dla nas wszystkich, by przedmioty stanowiące dziedzictwo narodowe wróciły na miejsce, a sprawcy tej dewastacji ponieśli zasłużoną karę - mówi asp. sztab. Edyta Żur z policji w Opolu Lubelskim.