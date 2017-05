Opole Lubelskie: Budowa sieci kanalizacji, kierowcy postoją

Lada dzień zacznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście. W pierwszej kolejności prace będą prowadzone na ulicy Kolejowej (od Zespołu Szkół Zawodowych w stronę stadionu). Może się to wiązać z utrudnieniami w ruchu na tym odcinku.

Jest to zadanie kilkuletnie, przewidziane do realizacji do 2019 roku, o wartości ponad 13 mln zł. Inwestycję podzielono na dwa etapy.

– Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację etapu pierwszego, natomiast wniosek w zakresie realizacji etapu drugiego jest trakcie oceny merytorycznej – mówi Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy UM Opole Lubelskie. Realizacja I etapu obejmującego budowę kanalizacji na ul. Kolejowej, Podzamcze, Parkowej, Kaliszańskiej. Ten etapu ma być zrealizowany w tym roku.

Etap drugi obejmuje budowę kanalizacji w ulicach Dolnej, Popijarskiej, części ul. Kaliszańskiej oraz w miejscowości Niezdów. Razem jest to około 9,8 km sieci kanalizacji sanitarnej. W zakres projektu wchodzi również zakup wozu asenizacyjnego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim. Ta część projektu ma być zrealizowana do czerwca 2019 roku.