Opole Lubelskie czeka na odnowione drogi

Na dniach zakończą się kolejne remonty dróg wjazdowych do Opola Lubelskiego oraz nowych dojazdów do obwodnicy tego miasta. Trwają prace na odcinku od zjazdu z obwodnicy w Zosinie do granic administracyjnych miasta.

Gmina uzyskała na tę inwestycję dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20, a całość zadania została podzielona na dwa etapy. – W pierwszym wykonywany jest ok. 650-metrowy odcinek od zjazdu z obwodnicy w Zosinie do granic miasta, a w kolejnym, zaplanowanym na przyszły rok, pozostały odcinek, czyli cała ulica Fabryczna do skrzyżowania z ul. Przemysłową – mówi Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy magistratu w Opolu Lubelskim. W ramach obu etapów tego remontu nowa nawierzchnia bitumiczna zostanie położona na ok. 3 km. Przy drodze powstaną też chodniki, zjazdy i ścieżka rowerowa.

Do końca zmierza także remont dwóch odcinków drogi wojewódzkiej 824. Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał już prace na ok. kilometrowym odcinku od Ożarowa przez Elżbietę. W ciągu najbliższych tygodni rozpoczęte zostaną prace na tej samej drodze od Woli Rudzkiej do Pustelni.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca oddane do użytku zostało przedłużenie ul. Garbarskiej, odcinek od ul. Cmentarnej do obwodnicy. Jest to najbliższy zjazd z DW 747 do centrum Opola. W miejscu starych betonowych płyt prowadzących w Góry Opolskie położona została nowa nawierzchnia na odcinku 975 metrów. Ponadto wykonane zostało także przedłużenie ul. Kwiatowej od ul. Przemysłowej i dalej do drogi serwisowej obwodnicy.