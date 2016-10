Opole Lubelskie: Do strefy po równej drodze

Ruszyły prace przy budowie nowego odcinka ulicy Owocowej w Opolu Lubelskim. Ulica zaczyna się przy zakładzie karnym i prowadzi do nowej strefy aktywności gospodarczej.

Strefa ta umiejscowiona jest na działkach między ul. Fabryczną a więzieniem i przetwórnią APPOL. W tym roku zostanie utwardzony tłuczniem kamiennym 250-metrowy odcinek ul. Owocowej.

– W planach na początek przyszłego roku mamy złożenie projektu o dofinansowanie budowy całego brakującego odcinka ul. Owocowej, tj. obecnie utwardzanego i dalszego, aż do ul. Fabrycznej. Otworzy to zupełnie nowe połączenie komunikacyjne między Fabryczną a Przemysłową. Koszty tegorocznych prac wraz z opracowywaną już dokumentacją projektową na całą drogę wyniosą 130 tys. zł, a fundusze pochodzą w całości z budżetu gminy – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. Inwestycja ma umożliwić dojazd do strefy potencjalnym inwestorom.