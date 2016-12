Opole Lubelskie: Kamienice szykują do remontu

Gmina Opole Lubelskie przygotowuje się do ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na Opracowanie Programu Remontu Kamienic historycznego centrum miasta Opola Lubelskiego. Jest to pierwszy krok w ramach projektu „Opole Lubelskie. Do dotknięcia, do zasmakowania, przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych”. Przedsięwzięcie współfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Głównym celem opracowania Programu Remontu Kamienic jest stworzenie mechanizmów i warunków umożliwiających odnowę wartościowych kulturowo i ekonomicznie posesji w centrum miasta.

Burmistrz na razie nie wyjawia szczegółów. – Jest to zbyt wczesny etap, aby określić konkretne formy wsparcia gminy dla mieszkańców przystępujących do remontów swoich kamienic w ramach tego programu – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

Program Remontów Kamienic ma zawierać koncepcję architektoniczno-budowlaną remontu kamienic zlokalizowanych w Opolu Lubelskim oraz przygotowanie rozwiązań koncepcyjnych w zakresie elewacji budynków, izolacji przeciwwilgotnościowych, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, dachów. Ma także określić wygląd elementów architektury zewnętrznej budynków, szyldów, numeracji i kolorystyki elewacji. – Informacje o zaangażowaniu miasta będziemy mogli podać po wyłonieniu wykonawcy i opracowaniu samego dokumentu. Jest jednak wielce prawdopodobne, że wśród zachęt do przystąpienia do programu znajdzie się także partycypacja finansowa gminy w zakresie remontu kamienic na zewnątrz – dodaje burmistrz.