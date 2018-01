Opole Lubelskie: Nowy program rabatowy dla mieszkańców "Mieszkam tu i kupuję"

Karta będzie uprawniała do korzystania ze zniżek i rabatów w punktach partnerskich programu

"Mieszkam tu i kupuję" – to nowy program rabatowo-lojalnościowy wymyślony w gminie Opole Lubelskie

– Program będzie prowadzony przez Centrum Obsługi Inwestora w Opolu Lubelskim. Jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców zgłaszane w ramach rewitalizacyjnych spotkań konsultacyjnych. Jego celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do korzyści w postaci rabatów w sklepach partnerskich programu – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

Partnerem programu może być każda firma funkcjonujący na terenie Gminy Opole Lubelskie, którego przedstawiciel wypełni tzw. Zgłoszenie Punktu Partnerskiego. – Lista podmiotów, które przystąpią do programu będzie publikowana na stronie internetowej gminy – dodaje burmistrz. Mieszkańcy, by otrzymać specjalną kartę uprawniającą do rabatów w sklepach partnerskich programu, muszą być zameldowani na terenie gminy oraz muszą złożyć wniosek o wydanie karty drogą elektroniczną lub osobiście w Centrum Obsługi Inwestora. Karta będzie wydawana po okazaniu dowodu tożsamości.

– Karta będzie uprawniała do korzystania ze zniżek i rabatów w punktach partnerskich programu, a szczegóły rabatów, ofert specjalnych i innych korzyści ustalał będzie indywidualnie dany sklep partnerski – dodaje Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy magistratu. – Gorąco zachęcamy miejscowych przedsiębiorców do przystąpienia do programu. Dodatkowe informacje są dostępne w Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Strażackiej 8 lub pod numerem telefonu 81 475 51 11.