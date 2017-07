Opole Lubelskie: Obywatelski po raz trzeci

To już trzeci nabór wniosków w ramach budżetu obywatelskiego. Tak, jak w latach minionych, do podziału 100 tys. zł

W ramach budżetu obywatelskiego mogą zostać zrealizowane projekty w dwóch kategoriach: inwestycyjne oraz społeczne.

– Jeżeli ktoś ma pomysł to już może go zgłosić. Czekamy na nie do 15 września. Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej naszego miasta – Krzysztof Ryczek, z Urzędu Miasta Opole Lubelskie.

Powołany przez burmistrza Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego do 22 września dokona oceny formalnej zgłoszonych projektów. Te, które pomyślnie przejdą tę weryfikację, trafią pod głosowanie.

– O tym, które projekty trafią do realizacji, zdecydują mieszkańcy. Swój glos będzie można oddać od 2 do 13 października, w godzinach pracy Urzędu Miasta – dodaje Ryczek.

Mieszkańcy będą głosować za pomocą dwóch oddzielnych kart do głosowania – jednej na projekt społeczny i drugiej na projekt inwestycyjny. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 października 2017 roku, a projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2018 rok.