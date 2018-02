﻿﻿Opole Lubelskie zmodernizuje szkoły

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opole Lubelskie” zakłada przeprowadzenie kompleksowych remontów termomodernizacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim oraz szkół w Wandalinie, Kluczkowicach i Skokowie.

– Od dłuższego czasu walczyliśmy o środki na realizację tego celu i cieszę się, że wreszcie możemy powiedzieć, że się udało. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak duże i wymagające jest to przedsięwzięcie, zarówno organizacyjnie jak i finansowo, dlatego aktualnie analizujemy różne możliwości, co do harmonogramu realizacji samych remontów w poszczególnych szkołach – mówi Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel.

W zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach projektu w poszczególnych szkołach wchodzi m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki, wykonanie obróbek blacharskich, ocieplenie stropodachu, wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych, wykonanie oświetlanie LED, wymiana kotłów gazowych na kotły kondensacyjne, wykonanie przewodów nowej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji automatycznego zarządzania oświetleniem i ogrzewaniem sal lekcyjnych i korytarzy a także budowa elektrowni fotowoltaicznych wraz z osprzętem.

– Wszystkie obiekty staną się z pewnością nowocześniejsze, bardziej wydolne energetycznie a jednocześnie dużo bardziej oszczędne dzięki zastosowanym przy termomodernizacji rozwiązaniom korzystającym z odnawialnych źródeł energii – dodaje burmistrz.

Projekt Gminy Opole Lubelskie znalazł się na 13 miejscu listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach poprawy efektywności energetycznej sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 12,9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 8,11 mln zł.