Pijany kierowca uciekał przed policją. Próbował zepchnąć radiowóz z drogi

Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali 39-latka, który nie zatrzymał się do kontroli i przez kilkanaście kilometrów uciekał przed radiowozem. Podczas pościgu próbował zepchnąć go z drogi, a badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu.

W niedzielę około godziny 15.30 mundurowi otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna wyjeżdżający audi spod jednego ze sklepów w Opolu Lubelskim może być pijany. Policjanci zobaczyli opisywany pojazd i próbowali zatrzymać go do kontroli, ale kierowca audi rzucił się do ucieczki. Podczas pościgu zjeżdżał na lewy pas uniemożliwiając policjantom jego wyprzedzenie, próbował też zepchnąć radiowóz z drogi.