Powstaje Program Remontu Kamienic w Opolu Lubelskim

– Głównym celem opracowania Programu Remontu Kamienic jest utworzenie mechanizmów i warunków umożliwiających rewitalizację wartościowych kulturowo i ekonomicznie kamienic miasta w celu odzyskania lub podwyższenia ich wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturalnej – mówi Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy magistratu.

Program Remontów Kamienic zawiera koncepcję architektoniczno-budowlaną remontu kamienic w centrum oraz przygotowanie rozwiązań koncepcyjnych w zakresie elewacji budynków, izolacji, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej, pokryć dachowych, projektów szyldów, kolorystyki elewacji i wielu innych elementów.

Do wykonawcy programu należeć będzie także przygotowanie koncepcji architektonicznej remontu poszczególnych kamienic pod kątem ich dalszego wykorzystania przez indywidualnych właścicieli.

– Wszystkie elementy projektu przygotowującego Opole do właściwej rewitalizacji szczegółowo konsultujemy z mieszkańcami a także osobami najmocniej zainteresowanymi danym wycinkiem rewitalizacji. Mam nadzieję, że nasze propozycje zawarte w programie, takie jak np. dotacje do remontu elewacji kamienic czy możliwość skorzystania z gotowych koncepcji wykonania elewacji danej kamicy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – wyjaśnia Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

W piątek było spotkanie konsultacyjne na temat koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu kamienic ścisłego centrum miasta. Koncepcję opracowała firma Ecokube. Przyszło kilkadziesiąt osób. Zebranym przedstawiono także ogólne zasady dofinansowania lub możliwości udzielania dotacji na remonty kamienic.

Koncepcję przedstawili architekci, autorzy projektu programu, czyli Hubert Mącik, eksperta ds. opinii konserwatorskich oraz Rafał Garpiel, eksperta ds. komunikacji. Na pytania odpowiadali też urzędnicy gminy.

W sobotę, właściciele kamienic mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z architektami i ekspertem ds. opinii konserwatorskich. Mogli także dzielić się uwagami na temat proponowanych rozwiązań dotyczących ich kamienic.

Program remontu kamienic historycznego centrum miasta Opola Lubelskiego powstał w ramach projektu „Opole Lubelskie -do dotknięcia, do zasmakowania - przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych”. Współfinansuje go Unia Europejska.