Tak zmieni się Opole Lubelskie. Zobacz wizualizacje

– Wizualizacje proponowanych rozwiązać prezentujemy mieszkańcom także w specjalnie przygotowanej broszurze, w naszej gazetce rewitalizacyjnej, a także w prezentacjach umieszczonych na stronie internetowej – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. – To oczywiście tylko wizualizacje, ale już spotykamy z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, którzy dzięki nim mogą lepiej wyobrazić sobie zmiany, które dzięki rewitalizacji mogą zostać wprowadzone w Opolu – dodaje.

Koncepcja przedstawia przestrzenne rozwiązania dla zmian proponowanych w obszarze rewitalizacji w ciągu najbliższych kilku lat. W przestrzeni Starego Rynku przewidziano poza funkcją komunikacyjną także miejsce dla rekreacji, wydarzeń, handlu oraz przekazywania informacji. Nawiązując do historycznego układu urbanistycznego starej części miasta, jako główną oś widokową pozostawiono kierunek na opolski kościół parafialny.

Kościół jest także osią widokową ulicy Nowy Rynek. – W tym miejscu znajduje się obszar o kształcie zbliżonym do trójkąta, o największej przestrzeni i możliwościach wykorzystania – dodaje Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy magistratu. Jest to część pomiędzy ulicami Kościuszki i Piłsudskiego. – To tę właśnie strefę przewiduje się do aktywizacji i integracji mieszkańców – dodaje.

W koncepcji przedstawiono zmianę układu chodników, przejść dla pieszych, placów, komunikacji publicznej czy zieleni miejskiej. – Stopień i zakres realizacji koncepcji zależeć będzie od możliwości finansowych gminy, zaangażowania partnerów prywatnych oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych – wyjaśnia burmistrz Wróbel.