Szykują się nowe miejsca pracy w rejonie terenów przy ul. Owocowej w Opolu Lubelskim. Jest to efekt działania powołanego w zeszłym roku Centrum Obsługi Inwestora.

Tych trzech inwestorów to Algaenautic, Abopart i Makofrost.

– Możemy już śmiało stwierdzić, że pierwszy rok działalności Centrum Obsługi Inwestora przynosi realne i wymierne korzyści. Dzięki sprawnemu działaniu i dobrej współpracy z inwestorami doprowadziliśmy do sprzedaży ponad 6 hektarów gruntów, a sprzedaż kolejnych jest finalizowana. Na tych terenach, w tym roku powstaną trzy duże zakłady produkcyjne, a co za tym idzie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

Firma Algaenautic specjalizuje się w wyszukiwaniu nowatorskich rozwiązań proekologicznych, których wdrożenie możliwe będzie w Polsce i na świecie. Chodzi o innowacyjne technologie pozyskiwania i wykorzystania alg. Firma zajmuje się także opracowywaniem i testowaniem optymalnych metod hodowli alg oraz projektowaniem modeli ekonomicznych i ich zastosowaniem w różnych gałęziach przemysłu.

Z kolei firma Abopart - to jedyny w Polsce producent ścian w technologii niemieckiej firmy abopart Viol und Partner. Produkuje systemy mobilnych ścian działowych, ścian przesuwnych, akustycznych i szklanych. Jest w tej dziedzinie liderem na rynku polskim.

Firma Makofrost działa w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego.

W pierwszej fazie wszystkie trzy firmy łącznie utworzą kilkadziesiąt miejsc pracy, a docelowo po rozwinięciu działalności, w perspektywie kilku najbliższych lat, będzie ich ponad 100.

Firma Algaenautic planuje wybudować budynki produkcyjne o powierzchni 42 tys. mkw. oraz 2000 mkw. pomieszczeń biurowych. Abopart natomiast planuje wybudowanie budynków o powierzchni ok. 1300 mkw.

Zapowiedź inwestycji to efekt działań, jakie gmina prowadzi od kilku już lat. U podwalin leży uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w południowo – wschodniej części Opola Lubelskiego, przy ulicy Owocowej.

Ten dokument nie jest obowiązkowy. Gmina Opole Lubelskie zdecydowała się jednak na przeprowadzenie całej procedury i uchwalenie planu, co w sposób zdecydowany skraca proces inwestycyjny. Dzięki temu dokumentowi duże tereny rolne położone w południowo-wschodniej części miasta, przy ul. Owocowej i w niedalekiej odległości od DW 747, dotąd niewykorzystywane, w planie przeznaczone pod inwestycje przemysłowe i usługowe.

Równolegle w latach 2014-2015 gmina realizowała duży projekt unijny „Nowa marka – silny region – kompleksowa budowa marki regionu Opola Lubelskiego”. Jednym z końcowych działań projektu było utworzenie przy ul. Strażackiej Centrum Obsługi Inwestora. Jego zadaniem jest stała koordynacja informacji pomiędzy Gminą Opole Lubelskie a wojewódzkimi biurami obsługi inwestorów. – Tak duże zainteresowanie inwestorów to dowód na to, że tworzymy bardzo przyjazny klimat dla inwestycji, głównie dzięki elastycznemu podejściu do planowania przestrzennego – dodaje burmistrz.

– Mocno zaawansowane są prace nad utworzeniem Strefy Aktywności Gospodarczej. Przygotowujemy właśnie wniosek o pozyskanie funduszy unijnych na ten cel. Wiele działań skupionych na przedsiębiorcach zawiera w sobie także projekt rewitalizacji centrum miasta. Prowadzimy też rozmowy z kolejnym dużym inwestorem zewnętrznym – kończy Dariusz Wróbel.