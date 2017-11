Więźniowie będą hodować pszczoły i zakładać ogrody. Ule staną na dachu zakładu karnego

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim będą hodować pszczoły i zakładać ogrody. To główne założenia podpisanej wczoraj przez więzienie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

– To porozumienie jest inne niż wszystkie. Ono odbiega od przyjętego stereotypu, który odnosi się do działalności naukowej. Każda ze stron ma prawo oczekiwać korzyści ze współpracy. I te korzyści będą. Ale tu chodzi o coś znacznie więcej, bo głównym beneficjentem będzie ta trzecia strona. Myślę tu o skazanych. Cieszę się, że będziemy mogli pracować w zakresie resocjalizacji, to nasze wielkie zobowiązanie społeczne – mówi prof. Zbigniew Grądzki, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego.

– Dla nas ważne jest to, żeby pokazać, że w zakładzie karnym nie dzieją się dziwne rzeczy. Tam są ludzie potrzebujący pomocy. Zaangażowanie i obecność przedstawicieli uczelni sprawi, że być może ktoś zajmie się aranżacją ogrodów, założy pasiekę, znajdzie sposób na życie po opuszczeniu zakładu i będzie miał motywację do tego, żeby żyć uczciwie – dodaje ppłk Leszek Wojciechowski, dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.