Łóżka ze Szwajcarii dla potrzebujących. Będzie je można wypożyczać

Ponad 60 łóżek trafiło do Caritasu od szwajcarskiej Fundacji Zakonu Kawalerów Maltańskich. Caritas przekaże je do swoich wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz szpitala w Parczewie.

Do Caritasu Diecezji Siedleckiej przyjechały dwie ciężarówki z 61 elektrycznie sterowanymi łóżkami z materacami. – Transporty, które do nas przychodzą, to rzeczy bardzo dobrej jakości. O tym, że są potrzebne, przekonujemy się, kiedy do naszych wypożyczalni zgłaszają się kolejne osoby – mówi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritasu. – Z takim sprzętem łatwiej jest pielęgnować chorych, którzy często wymagają pomocy 24 godziny na dobę. Każdy wypożyczający może złożyć dobrowolną ofiarę na utrzymanie naszych wypożyczalni.

Caritas współpracuje ze szwajcarskim Zakonem Kawalerów Maltańskich od dwóch lat. Do tej pory do Polski trafiło już ponad 350 łóżek, m.in. do szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. A teraz trafią do szpitala w Parczewie. – Pomagamy mniejszym szpitalom i ośrodkom, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie mają zbyt wielu środków na zakup nowego sprzętu – stwierdza dyrektor Caritasu.

Mimo że Fundacja Zakonu Kawalerów Maltańskich przekazuje łóżka za darmo, to ich transport jest i tak kosztowny. – Koszt jednego transportu to ok. 7 tys. zł. Za załadunek odpowiedzialni są pracownicy i wolontariusze Caritasu, których organizacja wysyła za granicę – tłumaczy ks. Bieńkowski. Łóżka trafią do wypożyczalni Caritasu w Białej Podlaskiej, Parczewie, Radzyniu Podlaskim oraz Siedlcach.

– Zakup nowego sprzętu to duża inwestycja, a często osoby chore i niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Dlatego możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu przyczynia się również do poprawy warunków materialnych – zauważa Małgorzata Mućka, koordynator wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Caritasie.