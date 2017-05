Najstarszy kiszony ogórek w Polsce jest z Suchowoli. Ma już 78 lat

– Moja mama jako 15-latka zrobiła taki eksperyment: włożyła zawiązek ogórka do butelki i zalała jakimś płynem – opowiada Maria Ciesielska z Parczewa, która po śmierci matki stała się właścicielką słoika z zawartością. – To było w 1939 roku. Nie wiem, jaka ciecz została wlana do środka. Butelka jest zatkana korkiem, zalanym parafiną. Butelkę z tym ogórkiem, który w międzyczasie urósł, moja mama najpierw trzymała w ogródku w Suchowoli. Później postawiła ją w oknie.

Pani Maria wiekowy eksponat trzyma cały czas. Stoi w piwnicy. Mimo upływu lat ogórek się nie psuje. – Ma nawet ogonek – wskazuje pani Maria.

Ogórek był pokazywany w telewizji, trafił też do gazet. Z okazji jubileuszu 55-lecia był o nim materiał w Teleexpresie. – Była też audycja w radiu – dodaje z dumą pani Maria.

W 1997 r. ogórek jako sensacja trafił na łamy młodzieżowego magazynu „5-10-15”. – Jak pielgrzymka przechodziła przez Parczew, to u mojej mamy zatrzymały się dwie dziewczynki – wspomina pani Maria. – Moja mama im tego ogórka pokazała i one się tym eksponatem zainteresowały. To właśnie te dziewczynki napisały do tej gazety, stąd ta publikacja.

Mama pani Marii pokazywała rekordzistę na festynach, dożynkach i wystawach. – Ostatni raz był prezentowany przez moją mamę na dożynkach w Parczewie. To było kilka lat temu – mówi pani Maria.

Ogórek jest wpisany do księgi rekordów. – Zgłosiłam się do biura rekordów, bo mama pragnęła, aby stał się popularny – przyznaje pani Maria. – Ale we wszystkich publikacjach ten nasz ogórek występuje jako najstarszy na świecie. W certyfikacie, który otrzymałam, jest zaś mowa o najstarszym ogórku w Polsce.

Ogórek zajmuje praktycznie całą butelkę. Według właścicielki ma 17 cm z ogonkiem lub 15 cm bez ogonka i średnicę 6,5 cm.