Niedługo rusza przebudowa torów Łuków-Parczew

Prace na objazdach mają się zacząć jeszcze we wrześniu, zaś ich finał musi nastąpić przed 11 czerwca, bo od tego dnia pociągi mają zacząć kursowanie zastępczymi trasami.



Na 22 mln zł opiewa umowa z firmą Colas Polska, której zadaniem jest odnowienie 51-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 30 między Parczewem a Łukowem. Linia ta jest teraz nieczynna, a to właśnie ona przejąć ma ruch pasażerski z Lublina do Warszawy. Pociągi pojadą przez Lubartów, Parczew, Łuków i Siedlce.

Nieco więcej, bo 34,5 mln zł warte jest zlecenie udzielone przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółce Torpol, która ma się zająć m.in. torami między Stalową Wolą a Zwierzyńcem. Ten objazd przygotowywany jest dla składów towarowych, w tym również kopalni w Bogdance.