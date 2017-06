Pokrzywowa, głogowa, lipowa. Lemoniada, która przywołuje wspomnienia

Pokrzywowa, głogowa albo lipowa – wytwarzane w sposób tradycyjny, na bazie składników z lubelskich terenów. – Bez konserwantów, ekstraktów i barwników, za to z octem jabłkowym – mówią twórcy.

To sztandarowy produkt Koziej Zagrody, który powstaje ze starych odmian jabłonek. Kukbuk docenił Dąbrowskich za lemoniadę, która „przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, za korzystanie z dobrodziejstw natury, a nie przemysłu chemicznego, za wykorzystanie miodu zamiast cukru i za pokrzywę, która nie parzy, lecz gasi pragnienie”.

Dąbrowscy na lubelską wieś przeprowadzili się w 2008 roku i od razu dostali od nowych sąsiadów dwie kozy, dzisiaj mają ich 30. Biznes pod szyldem „Kozia Zagroda” powołali w 2010 roku.

Oprócz lemoniad Kozia Zagroda wytwarza jeszcze napoje na bazie świeżo wyciskanego soku z pomarańczy, tzw. Panią Gilową o smaku jarzębiny, krwawnika i czarnego bzu. A dzięki kozom powstaje kolejny flagowy produkt: ser Cichosz wędzony.

– Nasze serki kozie powstają ze współdziałania określonych czynów: ruchu rąk, falowania strzyków, przykucania, mruczenia, wzrostu trawy na łące i obiegu słońca. Skład to mleko kozie pasteryzowane, podpuszczka naturalna i sól – opowiadają Dąbrowscy. Do wędzenia wykorzystują drewno z jabłonek, trochę dębiny i wiśni.

Z ponad 450 nadesłanych do redakcji KUKBUK produktów od prawie 100 lokalnych producentów oraz rzemieślników, jury (w składzie: Daria Pawlewska, Basia Starecka, Grzegorz Łapanowski, Robert Trzópek, Marek Cecuła oraz Przemysław Sendzielski) wyłoniło 15 najlepszych producentów.

– Skala akcji przerosła nasze oczekiwania. Do redakcji dotarło mnóstwo produktów. Ogromnie nas to cieszy, dając nadzieję, że jakościowe produkty polskie znajdują coraz większe zainteresowanie. Praca ludzkich rąk to dla nas wartość bezcenna, a jej owoce – naturalne produkty z prostym składem i wiadomym pochodzeniu oraz oryginalne przedmioty rzemieślnicze codziennego użytku – są alternatywą dla zalewającej nas masowej bylejakości – podkreśla Daria Pawlewska, redaktorka naczelna i wydawczyni magazynu KUKBUK.

Produkty Koziej Zagrody zostały już wyróżnione w polskiej edycji prestiżowego przewodnika gastronomicznego Gault & Millau 2017.