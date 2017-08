Chcesz zagrać w serialu? Castingi m.in. do "Wojennych dziewczyn" i "Pamiętników z wakacji"

Castingi do kilku seriali odbędą się jeszcze w sierpniu w naszym mieście. Pierwszy już w tę niedzielę, gdy poszukiwani będą statyści do „Wojennych dziewczyn”. Doświadczenia nie wymaga też ekipa przygotowująca casting m.in. do „Pamiętników z wakacji” i „Dlaczego ja?”.

Już w najbliższą niedzielę, 20 sierpnia przyjedzie do Lublina agencja poszukująca statystów na plan drugiej części serialu „Wojenne dziewczyny” produkowanego dla Telewizji Polskiej. Do statystowania potrzebne są osoby wieku od 6 do 70 lat, które mają włosy o naturalnym odcieniu i nie mają tatuaży w widocznych miejscach.

Agencja potwierdza, że statystów będzie potrzeba wielu. – Przewidywane są sceny zbiorowe, w niektóre dni na planie będzie nawet po sto osób – mówi Paweł Mlak z agencji Outside, która będzie czekać na chętnych w Trybunale Koronnym od godz. 14 do 20.

Ci, którzy zostaną zakwalifikowani, dowiedzą się o tym w ciągu kilku dni, bo ekipa filmowa zacznie pracę w Lublinie już 26 sierpnia. Przez dwa dni będą trwać przymiarki kostiumów. – Zdjęcia zaczną się 28 sierpnia, potrwają dwa tygodnie – mówi Grzegorz Linkowski, który w Urzędzie Miasta odpowiada za współpracę z filmowcami.

Statyści muszą się liczyć z tym, że na planie serialu spędzą cały dzień. – Zawsze umawiamy się na dzień zdjęciowy, co oznacza dyspozycyjność przez około 12 godzin. Ale to nie oznacza 12 godzin ciężkiej pracy, bo głównym zadaniem statysty jest czekanie, aż reżyser ustawi scenę – mówi Mlak. Osoby, które zostaną zaproszone na plan, otrzymają wynagrodzenie, ale agencja nie chce mówić w mediach o jego wysokości. – Statyści dowiedzą się jakie to będzie wynagrodzenie.

Na niedzielny casting mogą przyjść również te osoby, które wystąpiły na planie pierwszej części serialu. Agencja bardzo sobie chwali statystów z Lublina, gdzie pracowała m.in. przy filmach „Carte Blanche”, „Wołyniu” czy „Volcie”.

Jeszcze w sierpniu odbędzie się w Lublinie casting organizowany przez firmę Tako Media, producenta takich seriali telewizyjnych jak „Pamiętniki z wakacji”, „Dlaczego Ja?”, „Detektywi w akcji”, „Na ratunek 112” i „Rewir AXN”. Casting odbędzie się 28 sierpnia w hotelu Wieniawski przy Sądowej 6, gdzie ekipa będzie czekać na kandydatów od godz. 12 do 18. Zespół produkcyjny poszukuje amatorów obu płci, w każdym wieku i bez względu na aparycję. Doświadczenie nie jest wymagane. Ci, którzy zakwalifikują się do udziału w nagraniach, mogą liczyć na pieniądze za swoją pracę.