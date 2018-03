Emerytura bez podatku? Nic z tego, projekt odrzucony przez Sejm

„Emerytura bez podatku” to jeden ze sztandarowych w ostatnich miesiącach pomysłów PSL. Zakładał on wypłacanie emerytom i rencistom świadczeń bez pomniejszania ich o podatek PIT oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po wejściu w życie ustawy emeryci i renciści otrzymywaliby świadczenia w wysokości kwoty brutto.

– Seniorzy zapłacili już swoje podatki, pracując ciężko przez 40, 50 lat w różnego rodzaju systemach – tłumaczy szef stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak wylicza, beneficjenci projektu dzięki takiemu zabiegowi otrzymywaliby po ok. 20 proc. więcej pieniędzy.

– Pani Janina dostaje na rękę 1338 zł emerytury. Dzięki „Emeryturze bez podatku” dostałąby 1600 zł. To o 262 zł miesięcznie więcej niż obecnie. W ciągu roku zyska dodatkowo aż 3144 zł! – podają przykład ludowcy.

Jak przekonują, skorzystaliby też seniorzy z najniższymi emeryturami, w których najmocniej uderzyła groszowa waloryzacja świadczeń. Dziś dostają 854 zł na rękę miesięcznie. Gdyby nie płacili podatku, ich emerytura wzrosłaby do 1000 zł. Miesięcznie zyskaliby 146 zł, a rocznie aż 1752 zł.

Pomysł ludowców został jednak odrzucony w pierwszym czytaniu. W ostatni czwartek zadecydowały o tym głosy posłów Prawa i Sprawiedliwości.

– Chodzi o to, że my realizujemy założoną przez nas politykę dla seniorów. Obniżyliśmy wiek emerytalny, który został podniesiony przez poprzedni rząd. Podnieśliśmy minimalne emerytury. Takich rozwiązań za rządów naszych poprzedników nie było – tłumaczy Sylwester Tułajew, poseł PiS z Lublina. I dodaje: Ten projekt pokazuje hipokryzję PSL. Przez osiem lat współrządzili, mieli wpływowych ministrów i nie zgłaszali takich pomysłów. Zrobili to dopiero będąc w opozycji.

– Jeśli to jest hipokryzja, to jak nazwać rozdawanie pieniędzy w ramach programu 500 Plus? – oburza się Jan Łopata, lubelski poseł PSL. – Zgłaszaliśmy wiele projektów ze sfery socjalnej, o wielu z nich często się zapomina. Absolutnie logiczne wydaje nam się zwolnienie seniorów z podatku, wystarczy odrobina dobrej woli ze strony rządzących. Zdajemy sobie sprawę, że to byłby wysiłek budżetowy i to jest argument do dyskusji. Ale PiS nie dał nawet szansy, aby ten pomysł rozważyć.

Jak dodaje poseł Łopata, jego ugrupowanie zamierza wrócić do tego tematu. W najbliższym czasie będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie.