Kobiety będą mogły iść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65. W całym kraju z obniżenia wieku emerytalnego w tym roku może skorzystać ok. 330 tysięcy osób, z tego około 16 tysięcy osób z województwa lubelskiego. Ustawa obniżająca powszechny wiek emerytalny zacznie obowiązywać 1 października, ale część osób może złożyć wniosek o emeryturę już we wrześniu.

Osoby, które nowy wiek emerytalny (60/65 lat) osiągnęły lub osiągną do końca września b.r., mogą składać wnioski już od 1 września.

– Jednak bez względu na to, czy zrobią to we wrześniu czy w październiku, to pierwszą emeryturę i tak dostaną dopiero za październik. Z tego względu opłaca się zaczekać ze złożeniem wniosku przynajmniej do tego dnia października, w którym będą o miesiąc starsi – tłumaczy Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

ZUS przekonuje, że ten miesiąc zwłoki ma konkretny wymiar. – Prześledźmy to na przykładzie mężczyzny, który urodził się 12 września 1952 roku. We wrześniu ukończy 65 lat. 12 października mężczyzna też będzie starszy o miesiąc. Ta drobna różnica przekłada się na konkretne złotówki. Załóżmy, że mężczyzna ma 500 tys. emerytalnych oszczędności. Jeśli złoży wniosek 12 października lub później, to jego emerytura będzie wyższa o około 7 zł – wyjaśnia rzecznik.

Wniosek o emeryturę można dostać w ZUS albo wydrukować ze strony www.zus.pl. Można go złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą albo przez internet. Ostatnia opcja jest zarezerwowana dla osób, które mają konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i podpis elektroniczny. Do wniosku dołącza się ostatnie świadectwo pracy. Dodatkowo osoby, które nie mają policzonego kapitału początkowego, powinny dostarczyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia sprzed 1999 roku i zarobki z tamtego okresu.

– Przypominamy, że emerytura to prawo, a nie obowiązek, więc to ubezpieczony decyduje, czy wystąpić o emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, czy później – dodaje Małgorzata Korba.

Warto pamiętać, że wysokość emerytury zależy od składek zgromadzonych w ZUS i momentu przejścia na emeryturę. Zależność jest prosta – im człowiek starszy w momencie złożenia wniosku, tym wyższe będzie świadczenie.

– Dlatego średnio, co piąta osoba myśli o dłuższej aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę kilka miesięcy lub nawet kilka lat później – mówi rzeczniczka.

Jak to działa w konkretnym przypadku, można dowiedzieć się w każdej placówce ZUS u doradcy emerytalnego. Osoby, którym do ukończenia wieku emerytalnego został maksymalnie rok, mogą poprosić doradcę o policzenie świadczenia w specjalnym kalkulatorze.

– Ta usługa cieszy się w ZUS ogromną popularnością. Na spotkanie z doradcą trzeba zabrać dowód tożsamości, a członkowie otwartych funduszy emerytalnych powinni mieć także ostatnią informację o stanie rachunku w OFE – tłumaczy Małgorzata Korba.