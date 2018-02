Opiekunka osób starszych. To nie jest zawód dla każdego

• Na co musi przygotować się osoba, która chce opiekować się osobami starszymi?

– Każdy, kto chce pracować jako opiekun osób starszych musi być przede wszystkim przygotowany na ciężką, wyczerpującą pracę. Wiąże się to nie tylko z wysiłkiem fizycznym, bo często mamy do czynienia z osobami niesamodzielnymi czy leżącymi, którym trzeba pomagać w wielu czynnościach. To także duże obciążenie psychiczne. Opiekunowie są bardzo często obarczani problemami swoich podopiecznych

• Czyli muszą być w pewnym sensie psychologami?

– Tak, bo podopieczni często oczekują od nas porady i wsparcia. Ze względu na ciężki stan tych osób, trzeba być także przygotowanym na ich cierpienie, a nawet śmierć.

• Jakie trzeba mieć predyspozycje do pracy w tym zawodzie?

– To na pewno nie jest zawód dla każdego. Powinny w nim pracować osoby, które są z jednej strony odporne na stres, wytrzymałe, a z drugiej strony wrażliwe na cierpienie drugiego człowieka, gotowe pomóc mimo trudności, cierpliwe, zaangażowane. Osoby chore wyczuwają, czy ktoś jest wobec nich szczery. Jeśli zauważą, że nie, potrafią być złośliwe i mogą celowo utrudniać pracę.