Praca w powiecie puławskim. Kogo szukają pracodawcy

Obecny poziom bezrobocia to najlepszy wynik zanotowany o tej porze roku od uformowania powiatów pod koniec lat 90-tych XX wieku. Przed rokiem stopa bezrobocia wynosiła 7,1 procenta, a dwa lata temu 8,3. Wcześniej przekraczała nawet 11 proc. Sytuacja na rynku pracy poprawia się również w powiatach sąsiadujących z puławskim. W lubelskim bezrobocie spadło do 7,2 proc., w opolskim do 8,7, a w ryckim do 8,9 proc.

Kogo poszukują pracodawcy? Według serwisu ogłoszeń OLX oraz danych Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, najwięcej ofert dotyczy branży gastronomicznej i budowlanej. W Puławach i okolicy poszukiwani są m.in. kucharze, kelnerki, barmanki, kierownicy sal i menedżerowie. Firmy chętnie zatrudnią także murarzy, zbrojarzy, operatorów koparek, walców drogowych, glazurników, cieśli i elektromonterów.

Popyt na pracowników nie słabnie również w branży handlowej. Tutaj poszukiwani są m.in. doradcy klienta na infolinię, przedstawiciele handlowi, jak również sprzedawcy. Ze znalezieniem pracy problemów nie powinni mieć również kierowcy, szczególnie ci legitymujący się prawem jazdy na kategorię C+E. oraz mechanicy, diagności i elektrycy samochodowi. Co ciekawe, większość ofert dotyczy zatrudnienia na pełny etat.