ZUS wysyła PIT-y do 455 tys. osób w Lubelskiem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za 2017 rok. PIT-y trafią do osób, które w ubiegłym roku choć raz pobrały świadczenie z ZUS.

W województwie lubelskim formularze podatkowe przygotowane przez ZUS otrzyma 455 tysięcy osób – m.in. emerytów, rencistów i osób, które pobierały zasiłki.

– PIT-y powinny dotrzeć do świadczeniobiorców najpóźniej w pierwszych dniach marca. Część osób ZUS wyręczy w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Pozostali dostaną z zakładu informację o dochodach, która posłuży do samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Większość otrzyma PIT-40A. To roczne obliczenie podatku. Dostaną je osoby, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie otrzymują.

– Liczy się tutaj data wypłaty, a nie data przyznania świadczenia. Jeśli na przykład ZUS przyznał emeryturę od grudnia 2017 roku, ale jej pierwsza wypłata nastąpiła w styczniu 2018 roku, to taki emeryt nie otrzyma rozliczenia podatku za ubiegły rok – precyzuje Hanna Barańska, naczelnik Wydziału Wypłat Emerytur i Rent z Oddziału ZUS w Lublinie.

Jeśli świadczenie z ZUS jest jedynym źródłem dochodu emeryta lub rencisty, to nie musi on samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym. ZUS przekaże jego zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Każdy podatnik może przekazać 1 procent podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Może to zrobić również emeryt i rencista, którego to ZUS rozliczył z urzędem skarbowym. Wystarczy, że podatnik złoży w urzędzie skarbowym wypełnione oświadczenie PIT-OP.

Samodzielnie musi rozliczyć podatek osoba, która otrzymała PIT-40A, ale miała dodatkowe dochody poza ZUS lub chce skorzystać z ulg podatkowych. PIT-40A traktuje wtedy jak informację o dochodach, wypełnia zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 i składa je w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2018 r.

Samodzielnie rozliczają się w urzędzie skarbowym także osoby, które dostaną z ZUS inne formularze podatkowe (PIT-11A, PIT-11 lub PIT-8C).