Nawet do 97 procent wydatków kwalifikowanych może wynieść wsparcie dla organizacji pozarządowych, które otrzymają granty z Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Do podziału czeka ponad 150 tys. złotych.

LGD zachęca sektor pozarządowy, ale także instytucje publiczne i osoby prywatne do składania wniosków. Chodzi o inicjatywy mające na celu aktywizację społeczną mieszkańców. Na jeden projekt można otrzymać od 5 do 15 tys. złotych. W sumie w budżecie na ten cel do rozdysponowania czeka 156 tys. złotych. Jak mówi prezes LGD Zbigniew Pacholik, najwyżej oceniane będą te projekty, których autorzy postarają się o trwałą aktywizację mieszkańców.

– Zależy nam na tym, żeby nie zawężając tematyki tych inicjatyw, przetrwały one jak najdłużej i mogły być kontynuowane po zakończeniu projektu. Nie chcemy niczego narzucać, to mogą być przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, hobbystyczne.

Prezes przypomina również, że „Zielony Pierścień” aktywnie pomaga mieszkańcom gmin, w których działa, w wypełnianiu formalności związanych z przyznawaniem grantów. Dokumenty, które należy złożyć w biurze LGD w Kośminie są już udostępnione na stronie internetowej „Zielonego Pierścienia”. Nabór ruszy w połowie maja i potrwa do końca miesiąca. Kto otrzyma środki przekonamy się jeszcze przed wakacjami.