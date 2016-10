1600 zł na kawę i kwiaty. Radni lustrują festiwal, miasto wydało na niego 93 tys. zł

Czy 1600 zł na kawę i kwiaty to dużo? Radni sprawdzą wydatki związane z organizacją i promocją festiwalu „Wszystkie Strony Świata”, który miasto dotowało kwotą 93 tys. zł

Zespół radnych powołanych do kontroli Puławskiego Festiwalu Muzycznego „Wszystkie Strony Świata” czeka na kolejne dokumenty potwierdzające, na co jego organizatorzy przeznaczyli publiczną dotację. Stojący na czele tego zespołu radny Artur Kwapiński złożył już wniosek do prezydenta oraz organizatora festiwalu o udostępnienie kolejnych materiałów.

– Chcemy obejrzeć rachunki, faktury, umowy. Oczekujemy także na potwierdzenia zapłaty składek dla zatrudnionych w ramach festiwalu pracowników. Nie mamy nic przeciwko temu festiwalowi, ale zależy nam na pełnej transparentności. Wynagrodzenie dla artystów nie budzi żadnych wątpliwości, ale powinniśmy przyjrzeć się kosztom pobocznym, związanym z jego promocją i organizacją – tłumaczy radny Kwapiński i dodaje, że po zapoznaniu się z częścią dokumentów, wiele uwag i pytań w tej sprawie mają także pozostali członkowie komisji rewizyjnej.

– Część z tych pytań z pewnością będzie dotyczyła wydatków na koordynację festiwalu (25 tys. zł), co roku zmienianej strony internetowej (1,5 tys. zł), wynajęcia biura i dość wysokich stawek za konferansjerkę (5 tys. zł). Wydaje mi się, że wydaniu 1,6 tys. zł na zakup kawy i kwiatów również należy się przyjrzeć, bo ta impreza trwa jedynie przez kilka dni – zwraca uwagę Kwapiński.

Bez wglądu do dokumentów, o które prosi komisja, dalsze prace dotyczące lustracji festiwalu zostały tymczasowo wstrzymane. Zgodnie z kodeksem prawa administracyjnego, na udzielenie odpowiedzi radnym adresaci ich wniosku mają miesiąc, ale cała procedura zbadania wydatków poniesionych przez organizatora, czyli Stowarzyszenie Dwa Brzegi (w zakresie miejskiej dotacji), może potrwać znacznie dłużej.

Finałem tej procedury ma być zaproszenie na posiedzenie komisji rewizyjnej przedstawiciela stowarzyszenia, by radni mieli okazję zadać kilka nurtujących ich pytań dotyczących zasadności ponoszenia niektórych wydatków.