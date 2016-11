65-latek w Kębła handlował krajanką tytoniu

– Policjanci z Posterunku Policji w Nałęczowie wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celnego w Lublinie realizowali wczoraj wcześniejsze ustalenia – informuje kom. Marcin Koper, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Puławach. –Wynikało z nich, że jeden z mieszkańców Kubła, gmina Wąwolnica sprzedaje krajankę tytoniu. W pomieszczeniach zajmowanych przez mężczyznę policjanci ujawnili sprzęt potrzebny do przygotowania tytoniu do sprzedaży tj. urządzenie do cięcia oraz prowizoryczną suszarkę.

Policjanci zabezpieczyli także 225 kg suszu tytoniu spakowanego w 28 workach oraz 12 kg krajanki.

– Straty Skarbu Państwa zostały wyliczone na ponad 100 tys. złotych – podlicza rzecznik KPP w Puławach.

65-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności i wysokie kary grzywny.