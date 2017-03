Alarm 24: Ukradli mu samochód, policja apeluje o wzmożoną czujność

– To, co się dzieje w naszym mieście, to już przerasta wszystko. W październiku tamtego roku z mojego auta złodzieje wykradli wbudowane radio z nawigacją i zestawem głośnomówiącym o wartości 5 tys. złotych. Zwinęliby też samochód, ale nie udało im się go odpalić, a ten stał w garażu podziemnym – opowiada pan Maciej, który jest rozczarowany stanem bezpieczeństwa w mieście. Jak informuje, zanim doszło do ostatniej kradzieży audi, z os. Wróblewskiego ledwie dwa miesiące temu zniknął inny samochód.

Kradzieże zdarzają się także na ul. Polnej i os. Niwa. Policja apeluje do wszystkich o wzmożoną czujność, szczególnie po zmroku.

– Warto wtedy zwracać uwagę nie tylko na auta o obcych numerach, ale także na rowerzystów. Złodzieje bardzo często nie podjeżdżają pod swój łup samochodem, tylko właśnie w ten sposób, po cichu – mówi Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy KPP.

Niestety nie zawsze sprawdza się monitoring. O ile podczas dnia kamery radzą sobie dość dobrze, tak w nocy, obraz nie jest już zbyt wyraźny. Dlatego wielu puławian właśnie po zmroku oczekuje zwiększonej ilości policyjnych patroli oraz poprawy skuteczności w odzyskiwaniu skradzionych aut.