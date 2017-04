Baranów: Zamiast drutów będą kable

Do wiszących nad domami drutów mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić, ale to przestarzałe rozwiązanie powoli odchodzi do lamusa. Polska Grupa Energetyczna sukcesywnie przebudowuje linie niskich napięć w całym kraju. Obecnie prace nad projektem nowego systemu przesyłu prądu trwają w Baranowie. Stare słupy i linie znikną z Rynku, ul. Południowej, Długiej, Zagród, Michowskiej, Błotnej, Buźnicznej, Weselnej i Puławskiej. Nowa kablowa sieć będzie schowana w ziemi, co poza walorami estetycznymi posiada także wiele tych praktycznych.

– To jest przede wszystkim niezawodność, odporność na warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady śniegu itd. – mówi Grzegorz Pawlak, prezes firmy Linetel Media z Lublina, która wykonuje projekt nowej sieci dla PGE.

Projekt ma być gotowy na początku przyszłego roku. W 2018 rozpocząć powinny się także właściwe prace nad wymianą sieci. Baranów to obecnie jedyna miejscowość w powiecie puławskim, dla której zlecono tego rodzaju modernizację linii niskiego napięcia.