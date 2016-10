Jeśli władze Puław nie dojdą do porozumienia z Fundacją Czartoryskich, w pałacu nie będzie już pamiątek po księżnej Izabeli. Potomkowie książęcego rodu żądają kilkuset tysięcy złotych za dalsze użyczanie swoich zbiorów.

Obecnie, około 90 procent zbiorów, które można oglądać w Muzeum Czartoryskich w Puławach, działającego w ramach Muzeum Nadwiślańskiego, należy do krakowskiej Fundacji Czartoryskich.

Dotychczas kolejne umowy ich użyczenia miały charakter bezpłatny, ale to właśnie się zmienia. Pod koniec września władze fundacji poinformowały o wypowiedzeniu jednej z trzech umów. To oznacza, że z pałacu w Puławach do końca stycznia zniknie około 60 eksponatów, które wrócą do Krakowa.