Będzie rozbudowa sądu w Puławach. Miasto przekaże działkę pod parking

Gmach sądu i prokuratury przy ul. Lubelskiej w ciągu kilku najbliższych lat zmieni się nie do poznania. Budynek ma zostać wyremontowany i znacznie powiększony. Wewnątrz znajdzie się m.in. winda, a sale rozpraw otrzymają nowe meble i klimatyzację.

Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Puławach na rozbudowę czeka od dawna. Obecnie należy do najsłabiej wyposażonych i najmniejszych budynków tego typu w całym województwie. W związku z niewystarczającą ilością miejsca, puławski SR jest zmuszony wynajmować dodatkowe pomieszczenia przy al. Partyzantów.

– To jest dla naszych pracowników spore utrudnienie, a dzięki rozbudowie, wszystko mieściłoby się w jednym miejscu. Byłaby to oszczędność czasu (dostarczanie akt), a także poprawa komfortu pracy – mówi Joanna Chimosz, prezes Sądu Rejonowego.

Ale nie tylko utrzymywanie oddalonej od centrum miasta "filii" jest uciążliwe. Meble w salach rozpraw pamiętają PRL. Brakuje rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, a w trakcie letnich upałów, w biurach i salach rozpraw powietrze nagrzewa się do ponad 30 stopni C.

– Marzymy o klimatyzacji, nie tylko ze względu na naszą pracę, ale także z uwagi na komfort interesantów. Bardzo przydałaby się również winda. Obecnie, do osób, które nie są w stanie wejść po schodach, nasza kasjerka schodzi na parter. Liczymy także na rozbudowę biura obsługi interesanta – wymienia prezes Chimosz.

Budynek sądu i prokuratury wymaga także przeprojektowania układu pomieszczeń oraz powiększenia większości sal. Konieczna jest również wymiana instalacji elektrycznej, hydraulicznej, czy CO.

Pierwszy krok do wyremontowania sądu został już wykonany. O planowanej rozbudowie obiektu przy ul. Lubelskiej poinformowały m.in. Sąd Apelacyjny i Prokuratura Okręgowa w Lublinie, które wystąpiły do Urzędu Miasta w Puławach o przekazanie gruntu na nowy parking (głównie dla pracowników oraz interesantów).

Chodzi o 1000 mkw. terenu zielonego pomiędzy sądem i byłym PKS-em. Decyzję o przekazaniu darowizny w tym zakresie na rzecz Skarbu Państwa w czwartek podjęli puławscy radni. Za oddaniem 10 arowej działki zagłosowało 18 z 19 obecnych na sali radnych. Jedynym wstrzymującym się był radny Paweł Maj. – Ten parking będzie własnością sądu, a mieszkańcy nie będą mogli z niego korzystać – uzasadniał, podkreślając także znaczny ubytek zieleni w centrum miasta.

Pozostali samorządowcy w większości nie mieli wątpliwości, że darowizna jest potrzebna. Ireneusz Rzepkowski przyznał, że warunki lokalowe sądu wpływają także na wizerunek miasta. Zrozumienie w tej sprawie wykazali także pozostali radni PiS, PSPP i PO.

Co do tego, jak w niedalekiej już przyszłości będzie wyglądał odnowiony gmach puławskiego sądu, na razie nie ma dokładnych informacji. Najprawdopodobniej budynek zostanie rozbudowany "w górę", co należy rozumieć jako zwrównanie jego parterowej części (od kościoła) z tą wyższą. Z pewnością zmieni się także jego elewacja oraz otoczenie budynku.

– Trudno na tym etapie mówić o tym, jak będzie wyglądała przebudowa, bo nie mamy jeszcze projektu. Jesteśmy dopiero na początku drogi, a najważniejszym zadaniem dla nas jest obecnie pozyskanie gruntu. Bardzo nam wszystkim zależy na tym, żeby te prace ruszyły – mówi Iwona Wójcik, dyrektor SR w Puławach.