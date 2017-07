Będzie wielki remont w Muzeum Nadwiślańskim

Kompleksowy remont obejmie m.in. Dom Kuncewiczów. Cała inwestycja będzie kosztować 14 mln zł. 15 proc. to wkład własny, który sfinansuje marszałek jako organ prowadzący. Wszystkie prace mają potrwać do końca przyszłego roku (fot. Maciej Kaczanowski/Archiwum)

– Nigdy nie było takiego remontu. To najwyższa kwota dofinansowania jaką muzeum dostało na jakąkolwiek inwestycję – zaznacza Agnieszka Zadura, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego. – To cywilizacyjny skok, który odczują zarówno zwiedzający jak i pracownicy.

Muzeum czeka teraz na podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem którego otrzyma środki unijne.

– Może to zająć od miesiąca do dwóch. Niezależnie od tego rozpoczynamy postępowania przetargowe. Jeśli nie będzie żadnych protestów od uczestników postępowań i wynikających z nich opóźnień, to prace mogłyby zacząć się już w październiku – mówi Agnieszka Zadura. – Dla nas to duże wyzwanie logistyczne. Dom Kuncewiczów, Kamienica Celejowska oraz Spichlerz Ulanowskich to obiekty ekspozycyjne. Musimy zabezpieczyć zbiory i całe wyposażenie na czas remontu i zapewnić im odpowiednie warunki. Chodzi tu przede wszystkim o muzealia m.in. obrazy, okazy przyrodnicze, książki i dokumenty, które wymagają specyficznych warunków miedzy innymi parametrów wilgotności czy światła.

Wszystkie obiekty przejdą kompleksowy remont konserwatorski.

– W każdym zostaną wymienione wszystkie instalacje i zostaną kupione nowe urządzenia do ogrzewania. Będą też wymienione okna i drzwi. Do tego remont lub wymiana dachów, podłóg oraz ścian – wylicza Zadura.

Dodatkowo w Kamienicy Celejowskiej na poddaszu w obecnie jego nieużytkowej części będą nowe apartamenty.

Inwestycja obejmuje także małą architekturę. – Chodzi o ogród przy Domu Kuncewiczów, patio i tylną elewację Kamienicy Celejowskiej oraz ogród pomiędzy Spichlerzem Ulanowskich a Domem z Modliborzyc. Każdy z tych elementów zostanie odnowiony – mówi Zadura. – Całkowicie zmieni się aranżacja wnętrza i wystawa w Kamienicy Celejowskiej. Pojawi się tam również zupełnie nowy element: makieta Kazimierza, na której będą wyświetlane obrazy z rzutników o rozwoju i historii miasteczka. Będzie to stały około 20-minutowy pokaz multimedialny.

Zmieni się także aranżacja wnętrza Muzeum Przyrodniczego.

Prace będą prowadzone równolegle. – Nie będzie to łatwe, ale nie mamy innego wyjścia. Nie będziemy mieć tyle czasu, żeby remonty były prowadzone oddzielnie – tłumaczy Zadura.