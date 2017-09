Budowa S12 Puławy - Radom - woj. łódzkie. Kolejny krok do rozpoczęcia inwestycji

Dwie firmy zaprojektują drogę ekspresową S12 od Puław do woj. łódzkiego. Wykonawców dokumentacji nowej trasy wyłoniono w środę.

Firmy Safege i Schuessler Plan zajmą się 66-kilometrowym odcinkiem od węzła „Bronowice” na obwodnicy Puław do Radomia (koszt to 5,7 mln zł). Z kolei konsorcjum projektowe firm Multiconsult i Enviro za 4,9 mln zł wyznaczy przebieg drogi S12 od węzła „Radom Południe” do granicy z woj. łódzkim (42 km).

Spotkania z mieszkańcami w sprawie inwestycji odbywać będą się latem 2018 roku. GDDKiA szacuje, że przygotowanie materiałów oraz złożenie wniosku o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zajmie 18 miesięcy, a samo uzyskanie dokumentu kolejnych pięć miesięcy. Przez następnych dziewięć trwać mają badania geologiczne. W tym czasie przygotowany będzie przetarg na projekt i budowę drogi. Jego ogłoszenie planowane jest w maju 2020 r.

Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy kierowcy pojadą nową trasą. Droga znalazła się w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-23 z perspektywą do 2025 r.”.