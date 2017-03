Budżet obywatelski w Puławach się zmieni. Głosowanie bez podziału na rejony?

– Zależy nam na tym, żeby piąta edycja BO w jak największym stopniu spełniała oczekiwania puławian. Dlatego Wydział Komunikacji Społecznej przygotował ankietę, która pozwoli określić kierunek ewentualnych zmian w procedurach budżetu. Jej wyniki zostaną przekazane komisji, która opracuje regulamin BO 2018 – mówi Paweł Wójcik z Urzędu Miasta Puławy.

Urzędnicy pytają mieszkańców o pomysły m.in. na promocję budżetu partycypacyjnego oraz opinię na temat konkretnych, obowiązujących w poprzednich edycjach, zasad. Chodzi m.in. o to, jaki powinien być kształt rejonów oraz, czy dobrym pomysłem byłaby całkowita rezygnacja z rejonizacji. Wypowiedzieć można się także na temat tego, czy to dobrze, że w sytuacji zgłoszenia projektów, które nie wyczerpały puli na dany rejon, automatycznie kierowane są one do wykonania (bez głosowania). Tak zdarzyło się ostatnio, przez co miasto wydało środki na projekty, które teoretycznie mogły mieć znikome poparcie.

Ankieta

Badanie ankietowe będzie trwać do przyszłego poniedziałku. Można ją znaleźć w internecie na stronie pulawy.eu

Budżet

Podczas ostatniej edycji BO w Puławach złożono 123 projekty, z których połowa trafiła pod głosowanie. Po głosowaniach pieniądze trafiły m.in. na nowe ścieżki rowerowe, parkingi, wiaty przystankowe, czy nowe dystrubutory wody pitnej. Trwające właśnie płoszenie ptaków ze Skweru Niepodległości to także efekt tej obywatelskiej inicjatywy.