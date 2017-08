Był poszukiwany 7 listami gończymi, m.in. za gwałt i rozboje. Ma ponad 11 lat do odsiadki

Poszukiwany 7 listami gończymi mężczyzna wpadł w sobotę w Puławach. Na swoim koncie ma m.in. gwałt, uszkodzenie ciała, rozboje, wymuszenie rozbójnicze oraz włamania. Damian Ch. ma do odbycia karę ponad 11 lat więzienia.

23-letni mieszkaniec Parczewa poszukiwany był na podstawie 7 listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Parczewie.

Damian Ch. odpowie za przestępstwa, których dopuścił się w przeszłości. Na swoim koncie ma m.in. zgwałcenie, uszkodzenie ciała, rozboje, wymuszenie rozbójnicze oraz włamania. Łącznie ma do odbycia karę ponad 11 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna powinien przebywać w Zakładzie Karnym, ale ukrywał się przed organami ścigania.

Sprawą ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Puławach wspólnie z funkcjonariuszami z Parczewa. Kryminalni ustalili, że mężczyzna może przebywać w jednym z mieszkań w centrum Puław. Dzisiaj policjanci przystąpili do zatrzymania.

Zarówno on, jak i jego kolega – właściciel mieszkania byli zdumieni nagłą wizyta policjantów. Akcja była bardzo dynamiczna, a poszukiwany nie miał możliwości ucieczki. Trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd do Zakładu Karnego gdzie spędzi najbliższych kilkanaście lat.

Mężczyzna zapewne odpowie jeszcze za niejedno przestępstwo, bowiem jest podejrzewany o kolejne kradzieże z włamaniem oraz uszkodzenie ciała i w tych sprawach prowadzone są postępowania przygotowawcze.

Podczas dzisiejszych działań w mieszkaniu gdzie ukrywał się poszukiwany odnaleziono przedmioty, które najprawdopodobniej posłużyły mu do dokonania przestępstw w ostatnim czasie.