Byłe kasyno wojskowe w Puławach znów do wzięcia

Budynek z czerwonej cegły stojący pomiędzy ul. Lubelską i Wojska Polskiego to jedna z najlepszych lokalizacji w mieście. Niestety już od wielu lat byłe kasyno wojskowe, które w przeszłości służyło jako restauracja, popadło w ruinę. Jego ostatni właściciel, Henryk Palak, w 2009 rozpoczął jego remont, ale nigdy nie został ukończony. Przedsiębiorca narzekał na współpracę z samorządowymi instytucjami, które jego zdaniem nie ułatwiały mu zadania, którego się podjął. Spory dotyczyły m.in. legalności prowadzonych działań budowlanych.

Ostatecznie zakończyło się na tym, że inwestor zrezygnował z wykończania kasyna, które miało być najlepszą restauracją w Puławach. Środki, które miał zamiar przeznaczyć na ten cel, wydał na inne przedsięwzięcia, a budynek przez ostatnie lata stał niewykorzystany. To ostatnie może się zmienić już niebawem, bo Palak podjął decyzję o jego sprzedaży.

– Osiągnąłem niedawno wiek emerytalny i chciałbym trochę zwolnić. Ten budynek ma swoją historię i wielu mieszkańców Puław ma związane z nim pozytywne wspomnienia. Liczę na to, że rozmowy, które prowadzę, zakończą się pozytywnie, ale zaznaczam, że ja się nie spieszę. Mam z czego żyć – tłumaczy przedsiębiorca.

Jaka jest cena tej nieruchomości – tego jej właściciel nie zdradza. Potwierdza jedynie to, że odbiera wiele telefonów w tej sprawie, a część zainteresowanych zaliczyło już wstępne oględziny budynku. Jeśli podpisana zostanie umowa sprzedaży, przyszłość byłego kasyna znajdzie się w nowych rękach, a to może znacznie przyspieszyć dokończenie jego remontu. Byłaby to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, szczególnie tych, którzy pamiętają jeszcze lata świetności tego obiektu.