Były starosta puławski pracuje w Azotach

Sławomir Kamiński od 10 stycznia jest specjalistą do spraw korporacyjnych w Grupie Azoty „Puławy”.

– O jego zatrudnieniu zdecydowało wieloletnie doświadczenie zawodowe m.in. w zakresie wdrażania systemów jakości oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych – wyjaśnia Michał Mulawa, rzecznik Grupy Azoty „Puławy”, który przyznaje, że na tego rodzaju stanowiska konkursy nie są przeprowadzane. – Kandydatów wybieramy spośród nadesłanych aplikacji – dodaje.

– Moje doświadczenie było jedynym czynnikiem, jaki wpłynął na moje zatrudnienie – zapewnia Sławomir Kamiński, który w przeszłości był starostą puławskim, a teraz jest przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Ziemi Puławskiej.

Kamiński w ostatnim roku już raz był przymierzany do pracy w Azotach. W kwietniu ubiegłego roku zatrudniono go na stanowisku „pełnomocnika zarządu do spraw płac”, ale tamta umowa-zlecenie obowiązywała krótko i nie została przedłużona.