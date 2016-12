Cały rok z Wisłą. Najlepsze zdjęcia w konkursie

Z okazji Roku Rzeki Wisły miasto Puławy ogłosiło konkurs fotograficzny. 36 autorów nadesłało ponad 300 prac. 14 wyróżnionych zdjęć trafiło do miejskich kalendarzy na przyszły rok.

Wśród dziewięciu osób, których wiślane zdjęcia tworzą kalendarze na 2017 rok są profesjonaliści i amatorzy: Wojciech Antosz, Karol Beda, Katarzyna Byjoś, Wojciech Domagała, Cezary Góra, Karol Kryczka, Jacek Kupczyk, Ewa Wdowiak i Krzysztof Wójcik.

Jak mówią puławscy urzędnicy z Wydziału Kultury i Promocji, przy wyborze fotografii kierowano się sugestiami profesjonalnych fotografików, a także autora opracowania miejskiego wydawnictwa.

Znajdziemy zdjęcia wykonane na brzegu, z łodzi, a nawet z lotu ptaka. Jest Wisła latem i wtedy, gdy pokrywa ją lód. Autorom nie brakowało pomysłów na kadry.

– Większość zdjęć zachwyca niebanalnym spojrzeniem, pokazuje piękno i niepowtarzalność, ale i emocjonalne związki mieszkańców z Wisłą – oceniają urzędnicy.

W nagrodę każdy z wyróżnionych autorów otrzyma kalendarz oraz 300 złotych (brutto) za każde nagrodzone zdjęcie.

Kalendarze są w dwóch wersjach. Jeden z 13 zdjęciami (12 miesięcy +okładka) wydany w nakładzie 1500 egzemplarzy i drugi trójdzielny (dwie wersje zdjęć) w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Pierwsza partia dużych kalendarzy trafi do kierowników miejskich jednostek i radnych. Pozostałe do Punktu Obsługi Interesanta i prawdopodobnie do Centrum Informacji Turystycznej.