Casting do musicalu. Szukają aktorów do puławskiego Metra

Casting do puławskiego „Metra” odbędzie się w niedzielę, 21 maja o godz. 10 w POK „Dom Chemika”. Osoby zainteresowane udziałem tym przedsięwzięciu mogą już powoli zaczynać przygotowywania do przesłuchań.

Pomysłodawcą i reżyserem adaptacji znanego musicalu jest Robert Sosik, nauczyciel muzyki w Gimnazjum przy I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach, który niedawno założył firmę „Joy Academy - Akademia Radości”. Po zdobyciu zgody na realizację musicalu od warszawskiego Studia Buffo, rozpoczął przygotowania do jego realizacji.

– „Metro” w Puławach chcemy wystawić wiosną przyszłego roku. We wrześniu rozpoczniemy próby. Do jednej obsady potrzebujemy około 30 osób, ale jeśli zgłosi się więcej kandydatów, liczba obsad również wzrośnie – informuje Robert Sosik.

Jednym z problemów, który organizatorzy musicalu biorą pod uwagę, to możliwość braku dostępu do sali widowiskowej POK, z uwagi na jej planowaną przebudowę. – Wiemy o tym i dlatego jesteśmy przygotowani na plenerową wersję „Metra”, w lokalizacji, która będzie nawiązywała do klimatu tego musicalu – dodaje reżyser.

Gdzie dokładnie będzie miała miejsce puławska premiera tego przedstawienia jeszcze nie wiadomo. Wiemy za to, że wstęp będzie bezpłatny, a osoby, które zaangażują się w jego przedsięwzięcie, jak podkreśla Sosik, nie będą brały za to żadnego wynagrodzenia.

Na razie priorytetem jest wyłonienie aktorów i tancerzy. Ci pierwsi zostaną wybrani podczas majowych przesłuchań. Warunkiem jest wiek od 12 do 24 lat i umiejętność śpiewania (należy przygotować trzy piosenki). Gościem specjalnym castingu będzie Jan Traczyk, odtwórca głównej roli w oryginalnym spektaklu. Tancerze z kolei zostaną zaangażowani spośród chętnych do udziału w widowisku członków puławskich zespołów tanecznych.

Zgłoszenia do udziału w majowym przesłuchaniu można wysyłać na adres metro@joyacademy.pl