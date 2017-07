Centrum SPA Puławy powstaje nad Wisłą

Inwestorem jest Euro-Trans, czyli Ewa i Krzysztof Janiszek, właściciele m.in. pobliskiej sali weselnej „Gościniec nad Wisłą”. Właściciele nadwiślańskiego kompleksu hotelowo-usługowego o swoich nowych inwestycjach mówią niewiele. Informacja o zamiarze budowy SPA pojawiła się już w marcu, ale inwestor nie chce komentować sprawy. Najnowszego przedsięwzięcia firmy trudno jednak nie zauważyć. Na ogrodzeniu działki położonej pomiędzy ul. Dęblińską i bulwarem, od strony rzeki, pojawił się baner z informacją o tym, że powstaje tu „Centrum SPA Puławy”.

Co wiemy o projekcie? Przede wszystkim będzie to budynek parterowy o dość dużej powierzchni, który zostanie połączony z hotelem „Oskar”. W jego piwnicach zainstalowane zostaną urządzenia do pompowania i filtrowania wody, a poziom wyżej znajdą się szatnie, toalety oraz kompleks basenów o różnej wielkości i głębokości. Klienci będą mogli korzystać z masaży wodnych, jacuzzi, czy sauny. Do środka będą prowadzić dwa osobne wejścia, hotelowe oraz przeznaczone dla gości z zewnątrz. Zmienić ma się także otoczenie budynku. Od strony Wisły projekt zakłada nowe ławeczki i nasadzenia zieleni.

Żeby budowa „Centrum SPA Puławy” była możliwa, wcześniej rozebrany został niewielki budynek myjni samochodowej przy sąsiadującej z hotelem Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Budowę pierwszego puławskiego SPA można obserwować z wysokości bulwaru. Obecnie powstaje poziom „-1”, a na miejscu pracuje widoczny z daleka żuraw.