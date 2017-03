Co się zmieni w Kazimierzu Dolnym? Pomysły są, czas na koncepcję

Koncepcję ma stworzyć Pracownia Architektoniczna Jarosława Kraski z Siedlec. Ma na to czas do 10 kwietnia. Konsultacje społeczne w tej sprawie już się zakończyły. Mieszkańcy mogli wypełnić anonimowe ankiety, w których przedstawili swoje pomysły. Zrobiło to kilkanaście osób. W minioną sobotę zorganizowano też spotkanie dla mieszkańców. Zjawiło się na nim ok. 20 osób.

– Padło się na nim kilka pomysłów, które być może znajdą się w ostatecznej koncepcji. Dotyczyły one m.in. zabudowy na Małym Rynku – mówi Małgorzata Kuś, sekretarz miasta. – Według mieszkańców nowa zabudowa powinna pełnić funkcję usługową, bo Mały Rynek zawsze był kojarzony z handlem. Był także pomysł na mieszkania komunalne.

Padł także pomysł, by architekci zajęli się też kanałem rzeki Grodarz. – Kanał mógłby służyć do celów artystycznych. Chodzi także o zwiększenie jego dostępności poprzez zbudowanie specjalnych zejść – mówi Kuś. – Jest też pomysł na poprawienie komunikacji Małego Rynku z innymi częściami Kazimierza. W tym momencie jest to możliwe tylko poprzez Duży Rynek – dodaje.

Pod koniec lutego kazimierscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą obszaru rewitalizacji. Przewiduje ona kilka obszarów: Parchatkę, Bochotnicę, Rzeczycę, Rzeczycę-Kolonię, Witoszyn, Mięćmierz i centrum Kazimierza Dolnego. Chodzi o zlikwidowanie problemów społecznych i stworzenie miejsc dla nowych inwestycji. Obszar rewitalizacji jest bazą do gminnego programu rewitalizacji. Znajdą się w nim konkretne działania, na których realizację gmina dostanie pieniądze ze środków unijnych w ramach RPO.