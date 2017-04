Palić zaczęło się około godz. 2.30 w nocy, kiedy wszyscy domownicy spali. Panią Monikę obudził dym. – To był taki mdły zapach, który dobiegał z ganku. Gdy otworzyłam drzwi, tam był już ogień. Nie było czasu, żeby to gasić. W ganku mamy butlę gazową, która w każdej chwili mogła wybuchnąć. Razem z synem wyskoczyliśmy przez okno. Niedługo po tym ta butla strzeliła – opowiada załamana kobieta, która w ciągu godziny straciła niemal wszystko, co miała.

Pożar obudził także sąsiadów rodziny Sałeckich. Jako pierwszy straż pożarną zawiadomił pracownik położonej kilkadziesiąt metrów dalej stacji benzynowej. Gaszenie trwało ponad godzinę. Wstępnie straty oszacowano na 70 tys. złotych.

Zdaniem straży, przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Dom niestety nie był ubezpieczony. Pani Monika z synem najbliższe miesiące spędzą u rodziny w Puławach. Kiedy będą mogli wrócić do Wronowa, na razie nie wiadomo.

– Sami nie wiemy co robić. Ten dom chyba nie nadaje się już do odbudowania. Jedyne co przychodzi nam do głowy do adaptacja pomieszczenia gospodarczego, takiej nieużywanej obory, która stoi na podwórku – mówi Katarzyna Bakiera, siostra poszkodowanej, która przyznaje, że o pomoc zwrócili się do władz gminy, ale ta nie posiada obecnie lokalu, który nadawałby się do zamieszkania. Wójt pogorzelcom zaproponował jednorazową pomoc w wysokości 6 tys. złotych.

Gotowi do pomocy są także okoliczni sołtysi oraz radny gminy Końskowola Janusz Próchniak. – Jeśli tylko pani Monika wyrazi zgodę, jesteśmy w stanie zorganizować zbiórkę i uruchomić specjalny numer konta, by umożliwić wpłaty dla poszkodowanych – zapewnia.

Zgodę na publikację swojego numeru kontaktowego wyraziła siostra pani Moniki. Każdy, kto może pomóc, np. przy rozbiórce domu, pracach budowlanych, remontowych lub może przekazać rzeczy codziennego użytku, może dzwonić w tej sprawie pod nr tel. 697-101-043.