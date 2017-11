- Ta rocznica jest dla nas bardzo ważna, bo 50 lat temu nasi wychowankowie otrzymali swoje stałe miejsce, gdzie czują się bezpiecznie. Jest to miejsce, do którego zawsze mogą powracać - mówił Grzegorz Paciorek, kierownik internatu, podkreślając, że najważniejsze nie są ściany, a ludzie, którzy tworzą wyjątkową atmosferę placówki. Z okazji jubileuszu, tablicę ufundowaną przez wychowanków szkoły, odsłoniła dyrektor I LO, Beata Trzcińska-Staszczyk.

W sali gimnastycznej okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni parlamentarzyści, samorządowcy oraz sponsorzy. Poseł Krzysztof Szulowski przypomniał patriotyczne wartości, jakim poświęcił się ks. Adam Jerzy Czartoryski. - Niech ten patron zawsze będzie dla was wzorem - zwrócił się do młodzieży.

O zaangażowaniu, jakim wykazywał się książę, mówił także poseł Jakub Kulesza. - Chciałbym, żebyście tak, jak on, aktywnie działali na wielu polach. Żebyście nie bali się działać w samorządzie szkolnym i polityce. Polsce potrzebni są młodzi ludzie o otwartych umysłach - mówił. O tym, że praca w osiągnięciu sukcesu jest ważniejsza od talentu przekonywał z kolei wójt gminy Puławy, Krzysztof Brzeziński.

Były dyrektor I LO, Ignacy Czeżyk w swoim płomiennym wystąpieniu podkreślił natomiast piękno patriotycznych obchodów, zwracając uwagę m.in. na szkolny sztandar I LO. - Ta szkoła zachowała symbol orła z zamkniętą koroną zwieńczoną krzyżem z sierpnia 1919 roku, który przyjął pierwszy sejm w II RP. To jest jedyny taki poczet ze sztandarem w Polsce.

Nagrodę "Przyjaciela Szkoły" za wsparcie dotyczące m.in. remontu tzw. prokopówki w ramach pracowniczego wolontariatu oraz zakupu urządzeń do szkolnej siłowni, otrzymały Zakłady Azotowe "Puławy". W imieniu prezesa firmy odebrała ją dyrektor pionu personalnego w puławskich Azotach, Bożena Kuryłowicz.

- Chciałabym, żeby nasza młodzież korzystała z najlepszego sprzętu, a taki pozyskaliśmy dzięki pomocy ZA oraz naszych absolwentów - mówiła dyrektor Staszczyk, która dodała, że liczy na kolejne inwestycje w I LO, także te z udziałem środków ujnijnych.

Wśród specjalnych gości zaproszonych z okazji Dnia Patrona i 50-lecia internatu oprócz tych już wymienionych znaleźli się ponadto m.in. księżniczka Barbara Czartoryska, książę Kazimierz Czartoryski, radna Maria Kłopotowska, kierownik Wydziału Edukacji Małgorzata Noskowska oraz byli dyrektorzy i nauczyciele szkoły. Wszyscy otrzymali pamiątkowe broszury oraz kwiaty. Mieli okazję obejrzeć również przedstawienie teatralno-kabaretowe w wykonaniu uczniów "Czarta".