Dekomunizacja pomników. Stary rozebrany, jest już pomysł na nowy [wideo, zdjęcia]

Ledwie kilka godzin wystarczyło, żeby wynajęta przez ZDM firma Trans-Syp zniszczyła pomnik polskiego i radzieckiego żołnierza z 1987 roku. Tuż po godz. 11 z "Bolka i Lolka", jak był nazywany kontrowersyjny monument, została jedynie sterta gruzu. Koszty rozbiórki (14,5 tys. zł) miastu Puławy zwrócić ma skarb państwa.

Co stanie w miejscu pomnika? Decyzja jeszcze nie zapadła, ale powoli wykluwają się piersze pomysły na zagospodarowanie działki.

– Światowy Związek AK tworzy komitet honorowy poświęcony budowie nowego pomnika. Chcielibyśmy, żeby przedstawiał on majora Mariana Bernaciaka "Orlika" – mówi radny Tomasz Kraszewski (PiS), który przyznaje, że szacunkowy koszt projektu i budowy monumentu to nawet 200 tys. złotych. W związku z tym, że będzie to z pewnością dość poważna kwota, inicjatorzy budowy pomnika "żołnierza wyklętego" planują przeprowadzenie w tym celu zbiórki publicznej.

Żeby postawić nowy pomnik, oprócz pieniędzy konieczna jest zgoda władz miasta oraz poparcie ze strony Rady Miasta. Na razie temat nowego monumentu nie został jeszcze przedyskutowany. – Z pewnością porozmawiamy o tym na posiedzeniu naszego klubu. Ja sądzę, że to miejsce po poprzednim pomniku jest właściwe do tego, żeby postawić tam nowy obiekt. Ale zanim zdecydujemy, komu go poświęcić, powinniśmy zapytać o to mieszkańców Puław – mówi Marzanna Pakuła, przewodnicząca klubu PiS w puławskiej radzie miasta.

Podobnego zdania jest radny Piotr Sadurski (PO). – Według mnie z postaciami historycznymi jest taki problem, że są różnie oceniane przez mieszkańców. Po latach czasami wychodzą na jaw informacje, które rzucają na nie cień. Dlatego moim zdaniem z budową nowego pomnika powinniśmy się wstrzymać. Taka decyzja nie może być podejmowana w pośpiechu – mówi. – Po prostu spójrzmy na ten fragment miasta i zastanówmy się jak możemy go w optymalny sposób wykorzystać. Zróbmy tam kawałek fajnej przestrzeni – dodaje.

Reprezentacyjny charakter działki otoczonej głównymi arteriami miasta nadaje się nie tylko do budowy pomnika nowego bohatera (w Puławach są już pomniki Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki), ale również do postawienia na nim obiektu-symbolu miasta. Na przykład artystycznej instalacji nowiązującej do charakteru Puław, która nie dzieliłaby sobą lokalnej społeczności pod względem poglądów politycznych, czy historycznej wrażliwości.