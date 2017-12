Dom Chemika już ogrodzony. Rusza przebudowa

Po opuszczeniu budynku przez pracowników oraz opróżnieniu pomieszczeń, plac budowy został przejęty przez wykonawcę planowanych prac – konsorcjum firm Termochem i Dajk. Zanim do tego doszło, sfinalizowano podpisanie umowy pomiędzy przedsiębiorstwami, a władzami miasta. W tym tygodniu rozpoczął się już montaż ogrodzenia wokół budynku. Do tego widoku mieszkańcy będą musieli się przyzwyczaić, bo prace potrwają ponad dwa lata. Przewidywany termin ich zakończenia to koniec 2019 lub pierwsza połowa 2020 roku. Przypominamy, że miasto otrzymało unijne wsparcie na tę inwestycję w wysokości ponad 14,6 mln złotych. Jej łączny koszt to z kolei ponad 32 mln złotych.

Tymczasem Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nadal nie wydał decyzji dotyczącej tego, czy Dom Chemika zostanie wpisany do rejestru zabytków. O to, by tak się stało wnioskowało stowarzyszenie „Puławianie”, które powołało się na ekspertyzę Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Z kolei puławski samorząd stoi na stanowisku, że obiekt oddany do użytku w 1984 roku, zabytkiem nie jest. Na razie nie wiadomo kiedy konserwator podejmie decyzję w tej sprawie.