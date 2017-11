Droga, jak gorący kartofel. Nikt nie chce płacić za jej utrzymanie

Spór dotyczy ulic Dęblińskiej, Piaskowej, Czartoryskich i Głębokiej w Puławach, które wiosną tego roku, decyzją sejmiku, zostały przekazane przez władze wojewódzkie powiatowi puławskiemu.

Zarząd oraz rada powiatu jesienią uznały, że nie mają pieniędzy na ich utrzymanie, więc przekazali je miastu. Decyzję szybko oprotestował prezydent Puław, skarżąc uchwałę do wojewody. Skarga została jednak odrzucona.

– Po analizie tej uchwały pod kątem jej zgodności z prawem, nie znaleziono podstaw do stwierdzenia jej nieważności – poinformował Andrzej Szarlip z biura prasowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Uchwała przekazująca drogę miastu została opublikowana w dzienniku urzędowym 30 października i wejdzie w życie w ciągu 14 od tej daty. To oznacza, że główny ciąg komunikacyjny na linii północ-południe w Puławach, trafi na barki miasta.

– Musimy przejąć tę drogę i zapłacimy za jej zimowe utrzymanie, ale wierzę w to, że wiosną ona nie będzie już nasza. Tę sprawę rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny. Naszym zdaniem istnieją poważne podstawy do tego, by unieważnić zarówno uchwałę powiatu, jak i sejmiku. Droga 801 ma kluczowe znaczenie, łączy województwa, a to, co zrobiono jest zwyczajnym spychaniem niechcianych dróg na innych – mówi Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.

Koszty

Szef ZDM podkreśla, takie działania to wynik m.in. niedoskonałych przepisów, zbyt ogólnych definicji dotyczących kategorii dróg w Polsce. Z drugiej strony, te zapisy które istnieją, według dyrektora Stolarskiego, mają świadczyć na korzyść miasta. – Jeden z zapisów mówi o tym, że droga kategorii wojewódzkiej powinna mieć znaczenie dla obronności kraju. Według mnie, droga biegnąca wzdłuż Wisły taką funkcję spełnia – zaznacza.

Władze miasta liczą na to, że spór przed WSA zostanie rozstrzygnięty w ciągu 3 miesięcy. Według wstępnych szacunków ZDM, roczny koszt utrzymania spornych ulic „w wysokim standardzie”, to nawet 200 tys. złotych rocznie. Na tę sumę składa się m.in. czyszczenie i remontowanie nawierzchni, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, solenie, czy opróżnianie śmietników. Jeśli dodamy do tego inwestycje, takie jak remont zaniedbanej kładki nad ul. Głęboką, czy montaż sygnalizacji przy cmentarzu, ta suma może urosnąć nawet do miliona.

Niebezpieczny precedens

W walce o los drogi 801 puławskiemu samorządowi chodzi również o coś więcej. – Zależy nam na tym, żeby nie doszło do niebezpiecznego precedensu – tłumaczy Wiesław Stolarski, mając na myśli najbliższą przyszłość.

Już w przyszłym roku, po oddaniu do użytku obwodnicy Puław ulica Lubelska oraz aleja Partyzantów stracą kategorię dróg krajowych. Władzom miasta zależy więc na tym, żeby WSA zawczasu postawił tamę dowolnemu przekazywaniu tego rodzaju dróg samorządom niższego szczebla.