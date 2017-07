Dwa Brzegi 2017. Wielkie kino w małym mieście

To jeden z niewielu festiwali, gdzie filmów nie ogląda się w multipleksie, a w drodze na seans nie mija się dziesiątek wystaw sklepowych. Tu filmy ogląda się w namiotach, do których prowadzi wydeptana w trawie ścieżka. W sobotę w Kazimierzu Dolnym startują "Dwa Brzegi"

Jeden namiot ma 250 miejsc, drugi 850. Nierzadko to zbyt mało, by pomieścić wszystkich zapalonych kinomanów. Od dawna nie ma już biletów na film otwarcia ("Ja, Godard"), ani zamknięcia ("Niemiłość"). To jednak nie powód, by do Kazimierza nie przyjechać.

W programie tegorocznych Dwóch Brzegów znakomite filmy fabularne i dokumentalne, najciekawsze trendy i największe nazwiska światowego kina. Zobaczymy m.in. nominowany do Oscara "Tanna", zdobywcę Złotego Niedźwiedzia, film węgierskiej reżyserki Ildikó Enyedi "Dusza i ciało", nowy film Volkera Schlöndorffa "Powrót do Montauk" czy komedię "The Party" uznaną za najbardziej oryginalny film festiwalu w Berlinie.

- Staramy się dostarczyć program na najwyższym poziomie - podkreśla Grażyna Torbicka, dyrektor artystyczna festiwalu.

Retrospektywa Heneke

Na początek: "Miłość" (sobota. godz. 19, Kino Lubelskie, czyli duży namiot). - To zapowiedź retrospektywy znakomitego austriackiego twórcy - mówi Torbicka. - Michael Haneke rzadko pojawia się na festiwalach. Z nami połączy się przez skypa i w ten sposób dokona otwarcia swojej retrospektywy.

W Kazimierzu zobaczymy jego 10 filmów. M.in. "Ukryte", "Kod Nieznany" i "Biała Wstążka" - Wstrząsające, znakomite kino - podkreśla Torbicka.

Muzyka - moja miłość

- Każdego wieczoru o godz. 21 w dużym namiocie prezentacje wielkich osobowości bądź nurtów muzycznych - zapowiada Torbicka. Cykl "Muzyka - moja miłość" należy już do tradycji festiwalu. W tej sekcji w tym roku: "Chavela" (opowieść o meksykańskiej artystce Chaveli Vargas, przyjaciółce Fridy Kahlo), "Chasing Trane: Historia Johna Coltrane’a" (historia jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów XX w.) czy "La Jota" Carlosa Saury.

Lekcja kina

Od lat znakomitą frekwencją cieszą się spotkania ludzi filmu z festiwalową publicznością. W tym roku zaproszenie na "Lekcję kina" przyjęła Agnieszka Holland. Spotkanie z reżyserką pod hasłem "Spowiedź twórcy filmowego" w poniedziałek o godz. 12.30. Tego samego dnia po seansie jej ostatniego filmu - "Pokot" o godz. 19 - spotkanie z odtwórcami głównych ról: Agnieszką Mandat, Borysem Szycem i Jakubem Gierszałem.

Na pytania publiczności będzie też odpowiadał Andrzej Pągowski, jeden z najbardziej doświadczonych plakacistów w historii polskiego kina (środa, godz. 12.30), a Robert Zgliński przeprowadzi casting do nieistniejącego filmu (czwartek, godz. 12.30). - To będzie bardzo praktyczna lekcja kina - zapowiada dyrektor festiwalu.

Polską Szkołę Dokumentu w tym roku będzie reprezentował Marcin Koszałka (środa, godz. 15.30)

I Bóg stworzył aktora: Andrzej Seweryn

W nadwiślańskim miasteczku będzie można też spotkać Andrzeja Seweryna. To tegoroczny bohater cyklu "I Bóg stworzył aktora". Andrzej Seweryn nie tylko wygłosi swoją "Lekcję kina" (piątek), ale także wystąpi w monodramie "Wokół Szekspira" (czwartek). Festiwalowa publiczność będzie też miała okazję obejrzeć najważniejsze filmy z jego udziałem: "Genealogię zbrodni" Raoula Ruiza, "Jeszcze nic nie widzieliście" Alaina Resnais, "Indochiny" Régisa Wargniera czy "Wyrok" Marco Bellocchio. - Chcemy pokazać jego obecność u znakomitych europejskich reżyserów - tłumaczy wybór repertuaru Grażyna Torbicka.

Z biletami i za darmo

Bilety na seanse w kinach namiotowych kosztują od 14 do 17 zł. Darmowe są natomiast projekcje na Małym Rynku (codziennie o godz. 21). Zobaczymy tu m.in. "Sztukę kochania" M. Sadowskiej, "Jestem mordercą" M. Pieprzycy, "To tylko koniec świata" X. Dolana. - Wybraliśmy najciekawsze filmy sezonu. I takie, które wzbudziły największą dyskusję - tłumaczy Torbicka.

Darmowe są również koncerty w klubie festiwalowym i na kazimierskim Rynku (Maja Kleszcz, Same Suki, Tęgie Chłopy).

Festiwal potrwa do 6 sierpnia. Pełen program wydarzenia na www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy

Co jeszcze na Dwóch Brzegach

* Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych

* W sekcji "Świat pod namiotem" jak co roku znakomite dokumenty. Wśród nich nominowany do Oscara "Nie jestem twoim Murzynem"

* Festiwal będzie gościł także wielu pisarzy i pisarek. Przyjedzie Magdalena Kicińska, Michał Olszewski, Łukasz Orbitowski, Natalia Fiedorczuk-Cieślak, Maciej Płaza i Grzegorz Uzdański