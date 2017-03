Dyrektor RCKU odwołany. Pracownicy w obronie Wiesława Smyrgały

Pracownicy RCKU przyznają, że dalsze funkcjonowanie placówki bez jej dotychczasowego dyrektora trudno im sobie wyobrazić. Liczą na to, że władze powiatu zmienią zdanie i przywrócą Wiesława Smyrgałę na stanowisko.

Tuż po odwołaniu dyrektora, w jego obronie wystąpili pracownicy RCKU, którzy do władz powiatu skierowali list otwarty. Podpisało się 71 osób. Piszą w nim o zasługach Wiesława Smyrgały w rozwijaniu placówek, którymi kierował, jego zaangażowaniu, doświadczeniu i zaufaniu, jakim go darzą. Wyliczają nagrody.

Do wyjaśnienia kwestii dyrektora RCKU i jednocześnie prezesa „Jagielonii” władze powiatu zostały zobligowane przez Urząd Wojewódzki w Lublinie. Z-ca dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 24 lutego wysłał do Starostwa Powiatowego w Puławach pismo, w którym informował starostę o swoich wątpliwościach dotyczących „Jagiellonii”.

W trakcie tej rozmowy Smyrgała przyznał, że usługi turystyczne oferowane przez „Jagiellonię” świadczone są na zlecenie podmiotów zewnętrznych, a podstawą rozliczeń z nimi są faktury VAT. To utwierdziło zarząd powiatu w przekonaniu, że stowarzyszenie prowadzi działalność o charakterze zarobkowym.

Zanim starosta Witold Popiołek oraz inni członkowie zarządu zdecydowali o odwołaniu Wiesława Smyrgały, prosili go o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących „Jagiellonii”. Ten zapewnił, że działalność gospodarcza przez ten podmiot nie jest prowadzona. Podkreślił, że stowarzyszenie jest organizacją non-profit. To jednak nie przekonało władz, które postanowiły zaprosić dyrektora na posiedzenie zarządu powiatu.

Puławy, dnia 26 marca 2017 r.

LIST OTWARTY

W SPRAWIE ODWOŁANIA WIESŁAWA SMYRGAŁY

Z FUNKCJI DYREKTORA RCKU W PUŁAWACH

My, niżej podpisani pracownicy Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach pragniemy wyrazić nasze pełne poparcie dla dotychczasowego Dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach Wiesława Smyrgały, osoby posiadającej rozległe doświadczenie zawodowe i cieszącej się powszechnym uznaniem, wobec której, niespodziewanie dla nas wszystkich, podjęta została decyzja odwołania ze stanowiska z dniem 24.03.2017 r.

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach pod kierownictwem dyrektora Wiesława Smyrgały stało się jedną z czołowych placówek oświatowych działających na Lubelszczyźnie. Dyrektor jest inicjatorem rozwoju placówki zarówno pod względem wielkości jak i jakości pracy.

Pan Wiesław Smyrgała pełni funkcję dyrektora naszej placówki od 1 stycznia 1991 r. Planom rozwoju kierowanej przez niego instytucji, przyświecał główny cel: dążenie do podwyższania standardów edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz zapewnienie stabilizacji zawodowej aktualnym pracownikom, a nawet zabezpieczenie miejsc pracy tym, którzy tracili pracę w likwidowanych lub reorganizowanych jednostkach. Dlatego, dotychczasowa Bursa Szkolna została przekształcona w duże Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego złożone z następujących placówek:

Bursa Szkolna,

Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 8, Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 5, a w ostatnich latach - IV Liceum Ogólnokształcące z klasami o profilu sportowym,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w skład którego wchodzi: internat, Gimnazjum Nr 10 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6.

Dzięki prężnej działalności możliwe było znaczne powiększenie liczby etatów. Najlepiej skalę działań w tym zakresie mogą zobrazować konkretne liczby:

w 1991 r. – 48 osób zatrudnionych,

w 2017 r. – 125 osób zatrudnionych.

Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom umiejętności budowania zintegrowanego zespołu, jaki wyróżnia naszego szefa. Bez względu na wiek, staż pracy, wykształcenie i zajmowane stanowisko tworzymy jedną drużynę, mającą wspólny cel. Przekłada się to na dobre relacje z młodzieżą.

Pan Wiesław Smyrgała jest doskonałym menadżerem oraz organizatorem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, imprez, festiwali. Otrzymał liczne nagrody, w tym nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Puławskiego, Prezydenta Miasta Puławy.

Pan Dyrektor jest aktywnym propagatorem wychowania poprzez sport o czym świadczy otwarcie IV LO z klasami sportowymi. Zorganizował siłownie w bursie oraz filii bursy, sale gimnastyczne, jest współzałożycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bursa-Puławy”. Aktywnie włącza się w organizację licznych imprez sportowych, odbywających się w Puławach, m.in.: Ogólnopolskich Uliczno-Przełajowych Biegów o „Błękitną Wstęgę Wisły”, Ogólnopolskich Ulicznych Biegów Niepodległości, Mistrzostw w Triatlonie, Mistrzostw w Pływaniu, Mistrzostw Trójboju Siłowego, Puławy CUP International Football Tournament. Dużą wagę przywiązuje do potrzeby integracji środowiska uczniowskiego, czemu służą organizowane z jego inicjatywy cyklicznie imprezy: Festiwale Hymnów Szkolnych, Turnieje Internatów i Wiosenne Turnieje Piłki Nożnej Dzikich Drużyn.

Dzięki determinacji dyrektora i umiejętności zjednania podwładnych możliwe było podejmowanie coraz to nowych inicjatyw. W związku z tym, wielokrotnie Pan Dyrektor wspólnie z pracownikami prowadził prace remontowe w celu zapobiegania degradacji starego budynku, systematycznego podnoszenia standardu placówki, aby była ona konkurencyjna pośród innych tego typu placówek w Polsce i za granicami kraju. Warto podkreślić, że była to niejednokrotnie praca dodatkowa, w wolnych dniach i godzinach, ogromnym kosztem życia osobistego. Od początku pełnienia funkcji dyrektora do chwili obecnej Wiesław Smyrgała traktował jako priorytet, ustawiczne modernizowanie i unowocześnianie bazy lokalowej kierowanej przez siebie placówki. Na podkreślenie zasługuje fakt rozbudowy budynku głównego sfinansowanego z wypracowanych przez placówkę środków.

Pan Dyrektor osobistym przykładem motywował współpracowników do aktywności, w wyniku czego RCKU stało się popularne w mieście, powiecie, w Polsce, czy również poza jej granicami. Miało to pozytywny wpływ na postrzeganie i promowanie miasta Puławy i powiatu puławskiego, w związku z tym do Puław i powiatu puławskiego rokrocznie przybywają tysiące młodych ludzi, wydając pieniądze w centrach handlowych, instytucjach kultury, obiektach sportowych.

Również znane i cenione stały się liczne imprezy, zainicjowane przez dyrektora Wiesława Smyrgałę, a organizowane w mieście i powiecie, np. festiwale orkiestr dętych, festiwale tańców „Godel”, międzynarodowe warsztaty muzyki kameralnej, przeglądy artystycznych zespołów nauczycielskich, imprezy sportowe. Imprezy te przyciągają rzesze mieszkańców i weszły na stałe do kalendarza lokalnych wydarzeń.

Pan Wiesław Smyrgała jest dobrym gospodarzem, potrafi znaleźć środki i zadbać o wyposażenie placówki oraz jej promocję w środowisku, co w obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej, zarówno powiatów jak i oświaty jest szczególnie ważne i często decyduje o być lub nie być placówki oświatowej. W czasie, gdy wiele instytucji oświatowych boryka się z problemami wynikającymi z niżu demograficznego, RCKU zarządzane przez Wiesława Smyrgałę stanowi zaprzeczenie ogólnopolskiej tendencji, tworząc listy rezerwowe do bursy w związku z dużym zainteresowaniem młodzieży, jak również do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który zajmuje się pomocą młodzieży zagrożonej społecznie.

Należy nadmienić, że wszelkie działania dyrektora Wiesława Smyrgały przez cały okres pełnienia tej funkcji (25 lat) były w pełni transparentne dla organu prowadzącego. Co więcej, doceniano je, o czym świadczy fakt wygrywania kolejnych konkursów na stanowisko dyrektora oraz przyznawane przez Starostę Powiatu Puławskiego nagrody.

Jako pracownikom tej placówki oraz osobom z nią związanym, trudno jest nam wyobrazić sobie funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego bez jego twórcy ‑ dyrektora Wiesława Smyrgały. Wszyscy niżej podpisani, zgodnie chcemy wystąpić do Pana Starosty z prośbą o ponowne rozpatrzenie uchwały Nr 456/2017 podjętej w dniu 24.03.2017 r., w wyniku którego mogłoby nastąpić uchylenie decyzji Zarządu Powiatu Puławskiego, stawiającej pod znakiem zapytania dalsze losy naszego zakładu pracy.