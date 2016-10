Ekspresówka z Puław do Radomia. Pierwszy krok do budowy drogi

Drogowcy zrobili pierwszy krok do budowy S12 na odcinku Puławy-Radom-granica woj. łódzkiego. Wystosowali zaproszenia do składania ofert na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla ekspresówki.

Inwestycję pilotuje warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg na opracowanie studium obejmuje odcinek od węzła Radom Południe do Puław (do węzła „Bronowice” na obwodnicy miasta) oraz od węzła Radom Południe do granicy województwa łódzkiego. Do finalnego etapu przetargu na opracowanie studium przeszło 10 firm. Czas na złożenie swoich ofert mają do 6 i 7 grudnia.

Przypomnijmy, że obecnie trwa budowa trasy łączącej Puławy z S17 realizowane przez lubelski oddział GDDKiA.

– W ramach budowy dojazdu od węzła Kurów Zachód do mostu w Puławach, powstanie droga ekspresowa o łącznej długości ok. 11,8 km – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiej dyrekcji GDDKiA.

Obecnie są tam prowadzone prace ziemne. Wykonawca – konsorcjum firm Energopol Szczecin i PRD Zwoleń – dobuduje drugą jezdnię do istniejącej (na odcinku ok. 1,3 km) wraz z wiaduktem nad linią kolejową oraz ok. 10,5 km nowej trasy.

W ramach tej inwestycji powstaną m.in. dwa węzły, dwa skrzyżowania na prawe skręty, cztery wiadukty drogowe, trzy mosty, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego. Prace budowlane będą kosztować ok. 233 mln zł, a wartość całego projektu to ok. 323 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2018 roku.