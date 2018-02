Festiwal Dwa Brzegi 2018. Już wiadomo kiedy

Jak co roku, na przełomie lipca i sierpnia, organizatorzy zapraszają do Kazimierza Dolnego, Janowca nad Wisłą i Mięćmierza na filmy, koncerty, wernisaże i artystami. 12.Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 5 sierpnia.