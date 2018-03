Gmina Końskowola. Skowieszyn urośnie, Stara Wieś zmaleje

Podczas ostatniego zebrania wiejskiego w Starej Wsi zapadły ważne decyzje. Na prośbę mieszkańców, lokalne władze jeszcze w tym roku przeprowadzą zmiany, które mają uporządkować nazewnictwo w kilku obszarach gminy. Chodzi przede wszystkim o tereny przy ul. Puławskiej, łączącej Skowieszyn z Puławami. Obecnie mniej więcej jedna trzecia działek przy niej leży w obrębie Skowieszyna, a pozostałe dwie trzecie to już Stara Wieś. Biorąc pod uwagę fakt, że wkrótce tereny te będą się zabudowywać, konieczne stało się ujednolicenie przyszłych adresów.

– Zależy nam na tym, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której nowe domy przy ul. Puławskiej będą otrzymywały adresy dwóch wsi, bo to wprowadziłoby niepotrzebny chaos. Byłoby to uciążliwe dla mieszkańców oraz utrudniało dotarcie na miejsce m.in. służb ratunkowych – tłumaczy Krzysztof Bartuzi, sekretarz gminy Końskowola.

Uznano więc, że granice Skowieszyna zostaną znacznie powiększone, kosztem sąsiedniej Starej Wsi. Co ważne, jej mieszkańcy, nie oponują przeciwko temu. Wręcz przeciwnie, sami dostrzegają konieczność tego rodzaju uporządkowania. W efekcie, cała ul. Puławska administracyjnie będzie należała do Skowieszyna.

To nie jedyna zmiana, jaką przygotowuje Urząd Gminy. Kolejną jest zmiana adresów dla mieszkańców obecnego „Zapłocia” w Starej Wsi. Jeszcze w tym roku na ich domach pojawią się nowe numery oraz nazwa ulicy – Różana. Będzie to przedłużenie istniejącej już ulicy, która ma swój początek w Końskowoli. To również ma pomóc w lepszej identyfikacji tego obszaru. Według zapowiedzi urzędników, cały proces powinien zakończyć się jeszcze w tym roku.